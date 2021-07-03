Sinan Güler: "Olimpiyat şansımızı çok yüksek görüyorum"
Darüşşafaka forması giyen Sinan Güler, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları'na katılabileceğini söyledi.
Darüşşafaka Tekfen forması giyen milli basketbolcu Sinan Güler, Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Basketbol Takımı’nın Olimpiyat şansıyla ilgili olarak, “Yunanistan maçı çok zor olacak, çok tecrübeli bir ekip.
Giannis Antetokounmpo’nun NBA’de konferans finali oynadığından dolayı olmaması bizim için büyük avantaj. Bununla birlikte Ersan, Furkan ve Cedi’nin katkılarıyla beraber Türkiye’de çok iyi sezon geçirmiş arkadaşlarımızın yapacakları çok önemli. Şanslarını çok yüksek görüyorum” dedi.
"ANTETOKOUNMPO'NUN OLMAMASI AVANTAJ"
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen forması giyen milli basketbolcu Sinan Güler, Red Bull sponsorluğunda düzenlenen Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası’nın Türkiye Finallerindeki İstanbul Elemesini yakından takip etti. Tecrübeli oyuncu, Kanada’nın Victoria eyaletindeki Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden ve yarın sabaha karşı Yunanistan ile yarı finalde karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım’ın gösterdiği performansla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yunanistan maçının zor geçeceğini söyleyen deneyimli oyuncu, “Özellikle 2’nci maçta çok iyi bir basketbol oynadı milli takımımız. Gençlerin kendini bulması, hem de bunu sonuçla geri alıyor olması çok önemli. Yunanistan maçı çok zor olacak, çok tecrübeli bir ekip. Giannis Antetokounmpo’nun NBA’de konferans finali oynadığından dolayı olmaması bizim için büyük avantaj.
Bununla birlikte Ersan, Furkan ve Cedi’nin katkılarıyla beraber Türkiye’de çok iyi sezon geçirmiş arkadaşlarımızın yapacakları çok önemli. Şanslarını çok yüksek görüyorum. Sporcu olarak olimpiyatlar her zaman çok istediğim bir süreçti. Parçası olamamak, bir ukde olmakla beraber şu anda Türk basketbolunun geldiği seviyeyi görmek ve olimpiyatlara gidebilecek gücü görmek çok önemli” ifadelerini kullandı.
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