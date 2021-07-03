Wimbledon’da Ajla Tomljanovic, Jelena Ostapenko'yu yalancılıkla suçladı
Wimbledon’ın üçüncü tur maçında Ajla Tomljanovic, Jelena Ostapenko'nun sakatlığı konusunda yalan söylediğini belirtirken hakeme, “Yalan söylediğini biliyorsun” dedi.
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon’da Ajla Tomljanovic ve Jelena Ostapenko karşı karşıya geldi. Maçı üç set sonunda kazanan Ajla Tomljanovic, bir üst tura yükselirken dördüncü turda Emma Raducanu ile eşleşti.
“YALANCISIN”
Tomljanovic üçüncü setin ilk dört oyununu kazanırken iki oyuncu arasındaki sözlü kavga beşinci oyun öncesinde meydana geldi. Tomljanovic’in servis kullandığı oyunun öncesinde Ostapenko, sakatlığı sebebiyle tıbbi mola isterken Tomljanovic, rakibinin bu talebini inandırıcı bulmadığını ve yalan söylediğini belirterek hakeme, “Yalan söylediğini biliyorsun” dedi.
Sonrasında Ostapenko, “Yalan söylediğimi düşünüyorsan fizyoterapistimle konuşabilirsin. Yaptığın hareket korkunç. Saygın yok.” yanıtını verdi. Tomljanovic ise, “Konuşacak kişi sensin” ifadelerini kullandı.
“TURNUVADAKİ EN KÖTÜ OYUNCU”
Ostapenko maç sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Söylemiş olduğu şeyler yüzünden ona en kötü oyuncu olduğunu söyledim. Kazanabilirsin ama bu istediğini yapabileceğin anlamına gelmez. Sakatlığımı bilmediği için saygısızca davrandı.”
Tomljanovic ise, “Elbette sakatlanabilir ancak inandırıcı değildi. Sakatlandığını sanmıyorum. Beni engellemek istedi. Oyun açısından bir sorunu yoktu.” dedi.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun kuzeninin istifası açıklandı
- 'Açıklayacağım' demişti; Peker isim verdi!
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal 'IBAN' kararı
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- 'Sedat Peker' operasyonunda yeni gelişme
- THY FETÖ davasını kaybetti
- Tosuncuk getiriliyor
- Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem