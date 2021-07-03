Wimbledon’da Ajla Tomljanovic, Jelena Ostapenko'yu yalancılıkla suçladı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:23

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon’da Ajla Tomljanovic ve Jelena Ostapenko karşı karşıya geldi. Maçı üç set sonunda kazanan Ajla Tomljanovic, bir üst tura yükselirken dördüncü turda Emma Raducanu ile eşleşti.

“YALANCISIN”

Tomljanovic üçüncü setin ilk dört oyununu kazanırken iki oyuncu arasındaki sözlü kavga beşinci oyun öncesinde meydana geldi. Tomljanovic’in servis kullandığı oyunun öncesinde Ostapenko, sakatlığı sebebiyle tıbbi mola isterken Tomljanovic, rakibinin bu talebini inandırıcı bulmadığını ve yalan söylediğini belirterek hakeme, “Yalan söylediğini biliyorsun” dedi.

Sonrasında Ostapenko, “Yalan söylediğimi düşünüyorsan fizyoterapistimle konuşabilirsin. Yaptığın hareket korkunç. Saygın yok.” yanıtını verdi. Tomljanovic ise, “Konuşacak kişi sensin” ifadelerini kullandı.

“TURNUVADAKİ EN KÖTÜ OYUNCU”

Ostapenko maç sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Söylemiş olduğu şeyler yüzünden ona en kötü oyuncu olduğunu söyledim. Kazanabilirsin ama bu istediğini yapabileceğin anlamına gelmez. Sakatlığımı bilmediği için saygısızca davrandı.”

Tomljanovic ise, “Elbette sakatlanabilir ancak inandırıcı değildi. Sakatlandığını sanmıyorum. Beni engellemek istedi. Oyun açısından bir sorunu yoktu.” dedi.