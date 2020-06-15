Sınava giren öğrenci fenalaştı, herkes karantinada

15 Haziran 2020 Pazartesi, 15:09

Fotoğraf: İHA

Kocaeli'de ÖSYM tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir öğrencinin sınav esnasında fenalaştığı, öğrenciye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucunda salondaki tüm öğrencilerin karantinaya alındığı iddia edildi.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Aysun Özcan Erenkaya'nın haberine göre; 14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda, girişte öğrencilere maske dağıtıldı ve dezenfektan sıkıldı ancak öğrencilerin ateşleri ölçülmedi.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 205 numaralı salondaki 6 öğrenciden biri fenalaştı. Tek kişilik salona alınan öğrenci sınavını burada tamamladı.

Çağırılan sağlık ekipleri tarafından Covid-19 testi yapılan öğrencinin test sonucu pozitif çıktı. Öğrenciyle aynı salonda sınava giren tüm öğrenciler, evlerinde 14 günlük karantinaya alındı.

BAYILACAK KADAR HALSİZLEŞMİŞ

Olayın yaşandığı salonda sınava giren 18 yaşındaki M.A.’nın babası C.A., şunları söyledi: "Oğlum 205 numaralı salonda sınava giriyor, 2,5 saat süren sınavın bitimine 45 dakika kala, bir kız öğrenci fenalaşıyor, başını sıranın üzerine koyuyor. Bayılacak kadar halsizleşen öğrenci, öğretmenler tarafından tek kişilik bir salona alıyor, Covid-19 testini yapacak sağlık ekibi çağırılıyor, kız öğrenci bu esna tek kişi sınava devam ediyor. Sınavını tamamlayan öğrenciye test yapılıyor ve koronavirüs tespit ediliyor.

Oğlum eve geldiğinde bir kız çocuğunun bayılacak duruma geldiğini ve salondan çıkarıldığını anlatmıştı ki sınavdan 2 saat sonra evimize sağlık ekipleri geldi, salonda rahatsızlanan kız çocuğunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi ve oğlum M.A.’nın evin içinde bir odada, tabağı, çatalı, bıçağı, mümkünse tuvaleti ayrı olacak şekilde karantinada tutulması gerektiği söylendi."

M.A.'nın babası, 27-28 Haziran'da yapılacak olan YKS'ye çok daha fazla sayıda öğrencinin katılacağını, bu nedenle ertelenmesi gerektiğini söylüyor.