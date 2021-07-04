Sınavda yüksek puan alan BTS üyeleri mülakatta elendi: "Bu hileyi, bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz"

04 Temmuz 2021 Pazar, 10:26

TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyesinde 26 Ekim 2019'da yapılan 'görevde yükselme ve unvan değişikliği' sınavının mülakatına kayırmacılık iddiaları damga vurdu.

135 kişinin girdiği mülakatı 86 kişi kazanırken kazananlardan sadece ikisinin Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) üyesi olduğu, gerisinin ise tamamına yakın Cumhur ittifakına yakınlığıyla bilinen Ulaştırma Memur-Sen ile Türk Ulaşım-Sen üyelerinden oluştuğu öğrenildi.



Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), mülakat sınavı sonuçlarına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Açıklamada konuşan BTS Genel Başkanı Murat Oral, “Yüksek puanlı çalışanlara yazılı sınav puanından ortalama 25 puan düşük mülakat puanı verilerek, orta düzeyde başarılı olan adayların ise yazılı puanlarının ortalama 18-20 puan üstünde mülakat puanı verilerek yapılan bu hileye, bu hukuksuzluğa inanmamız kabul edilebilir bir durum asla değildir” diye konuştu.

İPTAL ÇAĞRISI

Oral, “Mülakat sınavının açıklanmasıyla ortaya çıkan bu ayrımcı ve hukuksuz uygulama karşısında sendikamız BTS olarak sessiz kalmayacak, sendikamıza yapılan her şikâyet ve başvurunun takipçisi olacak, üyelerimizin, çalışanların hak ve çıkarlarını korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

“Gelinen noktada yapılan görüşmelerin, söz konusu taleplerimizin hiçbirinin dikkate alınmadığı, bir kez daha adamcılığın, kayırmacılığın, kadrolaşmanın örneği gösterilmiştir. Bize ‘mülakat’ adı altında denilenin gerçekte haksızlık, hukuksuzluk, kayırmacılık, hak gaspı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır." diyen Oral, "TCDD Taşımacılık A.Ş. yönetimini bir an evvel mülakatları iptal etmeye, adil bir yönetim sergilemeye, çalışanlar arasında ayrım gözetmeksizin kurumun çıkarlarını düşünmeye ve ona göre hareket etmeye çağırıyoruz. Bizler sözlü sınavın, mülakatın; kayırmacılığa, haksızlığa ve hukuksuzluğa yol açtığını dile getirdik; sizler ise kayırmacılığa, tarafgirliğe ve hukuksuzluğa devam ediyorsunuz. Derhal bu haksızlığa neden olan, iş barışını bozan, yazılı puanda bilgi birikim ve tecrübesini ispat eden çalışanların mülakat puanı düşürülerek haksızlığa uğratılması durumuna son verin. Mülakat sınavının açıklanmasıyla ortaya çıkan bu ayrımcı ve hukuksuz uygulama karşısında sendikamız BTS olarak sessiz kalmayacak, sendikamıza yapılan her şikâyet ve başvurunun takipçisi olacak, üyelerimizin, çalışanların hak ve çıkarlarını korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mahkemeler nezdinde hukuka uygun olmadığı ispat edilen tüm idari işlemlerden doğan kamu zararının tazmini noktasında da yöneticiler hakkındaki rücu davalarının da takipçisi olacağız” çağrısı yaptı.