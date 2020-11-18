Sınavı yüksek puan alan değil, rektörün oğlu kazandı
Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü'nün araştırma görevlisi almak için açtığı sınavı, notları kendinden sonra gelen 2 adaydan daha düşük olmasına rağmen FSM Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı’nın oğlu Ahmet Fatih Andı kazandı.
İstanbul’daki Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, araştırma görevlisi almak için sınav açtı. Ön değerlendirme sınavına 7 aday girdi. Ancak tek bir kişi kazandı. O da, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı’nın oğlu Ahmet Fatih Andı oldu. Oğul Andı’nın notları, kendinden sonra gelen 2 adaydan daha düşük olmasına rağmen, “Sınava katılmaya hak kazanan” tek isim oldu. Puanları daha yüksek olan diğer 2 aday ise “Sınav şartlarını taşımıyor” notu düşülerek elendi.
Konuyla ilgili konuşan FSM Üniversitesi Rektörü M. Fatih Andı, “Biz o ilanın şartlarına ve sonuçlarına bakmadık. Reşit biri gitmiş bir yere başvurmuş” açıklamasında bulundu.
FSM Üniversitesi Rektörü Prof. Muhammed Fatih Andı
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Ahmet Fatih Andı'nın ALES puanı 76.9 iken, elenen 2'inci sıradaki adayın 90, yine elenen 3'üncü sıradaki adayın da 89.2 oldu. Andı'nın yabancı dil puanı 92.2 olurken, elenen 2'inci sıradaki adayın 96.2 oldu. Andı, ön değerlendirme notunda 82.6 alırken, elenen aday 92.5 aldı. 3'üncü sıradaki adayın puanı da Andı'dan yüksek oldu.
Rektör oğlu Ahmet Fatih Andı, bir yıl önce de Medeniyet Üniversitesi'nin açtığı sınava girmiş ancak puanları yetersiz olduğu gerekçesiyle giriş sınavında elenmişti. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nin açtığı sınava girdi yine kazanamadı.
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