Sincaplar boş kalan parkın keyfini çıkardı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde tam kapanma ve koronavirüs tedbirleri sebebiyle boşalan parklar sincaplara kaldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde tam kapanma ve koronavirüs tedbirleri sebebiyle boşalan parklar sincaplara kaldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinin Uluoymak Mahallesi'nde Adnan Menderes Yaşam Parkı'nın koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kalması parkta yaşayan sincaplar için rahatça dolaşma imkanı yarattı. Sincaplar bir ağaçtan diğerine koşup bu sakinliğin keyfini çıkardı.
"İNSANLAR GELİNCE ORTADAN KAYBOLURLARDI"
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, 240 dönüm büyüklüğe sahip parktaki ağaçların ve doğal yaşam alanlarının sincaplara da ev sahipliği yaptığını söyledi.
Parkın boş olmasının bu hayvanların daha rahat hareket etmesini sağladığını belirten Akçadurak, şunları kaydetti:
"İnsanlar evlerinden çıkmayınca parkımız, sincaplara ve doğadaki kuşlara kaldı. Sincaplar sabahın erken saatlerinde çıkan, insanlar gelmeye başladığında ise ortadan kaybolurlardı ama şu anda insanlar gelmediği için istedikleri zaman dolaşabiliyorlar. Burası tam kapanma sürecinde tamamen sincaplara kaldı."
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