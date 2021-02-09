Sinema, televizyon ve tiyatro emekçisi kadınlardan Elit İşcan açıklaması: 'Yanındayız, susma bitsin'

09 Şubat 2021 Salı, 14:36

Fotoğraf: Instagram (@elitiscan)

Sinema, tiyatro ve televizyon emekçisi kadınların oluşturduğu Susma Bitsin Dayanışma Platformu, oyuncu Elit İşcan'ın, "Yaşamayanlar" isimli internet dizisinin setinde oyuncu Efecan Şenolsun'un cinsel saldırı ve hakaretlerine maruz kaldığı iddiasıyla açtığı davanın karar duruşmasında İşcan'a destek olmak için sosyal medyada bir video paylaştı.

'ŞİMDİ SIRA ADLİYE KORİDORLARINDA'

Kadınlar, 11 Şubat'ta görülecek karar duruşması için, "Ceza davasını kamu vicdanında kazandığımızı biliyoruz. Şimdi sıra, adliye koridorlarında da kazandığımızı görmeye geldi" dedi.

Videoda, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de sinema, televizyon ve tiyatro sektörüne emek veren kadınlar olarak, hem çalışma alanımızda hem de özel hayatlarımızda her türlü şiddeti ve mobbingi sona erdirene kadar, "Susma bitsin" demeye ve kız kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Sektörümüz için sembol haline gelen ve iş alanlarındaki güvenliğimize direkt vurgu yapan Elit İşcan'ın ve kendisine küfreden ve cinsel saldırıda bulunan Efecan Şenolsun'u şikayeti üzerine başlayan ceza davasını kamu vicdanında kazandığımızı hepimiz biliyoruz. Şimdi sıra, adliye koridorlarında da kazandığımızı görmeye geldi. Elit İşcan'ın, tacize, mobbinge ve saldırıya maruz kalan herkesin yanındayız. Setlerimizde, sahnelerimizde, stüdyolarımızda kadına, LGBTİ+ bireylere karşı her türlü şiddet sona erene kadar susmayacağız."