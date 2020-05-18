Sinema yazarları seçti: 2000’lerin en iyi yerli yönetmenleri

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:39

Sinemamuzik.com internet sitesi 30 sinema yazarına “Kariyerine 21. yüzyılda başlamış en iyi yerli yönetmenler hangileri?” sorusunu sordu ve ortaya aşağıdaki sonuç çıktı.

Buna göre sinema kariyerine 2000’den sonra başlayan en iyi yerli yönetmen Emin Alper. Toplam 195 puan alarak birinci olan Alper’i 145 puanla Pelin Esmer ve 136 puanla Özcan Alper izliyor.

SIRALI TAM LİSTE



1- Emin Alper 195 puan



2- Pelin Esmer 145

3- Özcan Alper 136

4- Tayfun Pirselimoğlu 127

5- Seren Yüce 111

6- Tolga Karaçelik 87

7- Onur Ünlü 69

8- Semih Kaplanoğlu 67

9- Ümit Ünal 56

10- Kazım Öz 55

SORUŞTURMAYA KATILAN SİNEMA YAZARLARI



Sinemamuzik.com sitesinin soruşturmasına katılan sinema yazarları ise şunlar: Ali Ulvi Uyanık, Atilla Dorsay, Burak Göral, Burçin Yalçın, Cumhur Canbazoğlu, Ebru Çeliktuğ, Erkan Aktuğ, Esin Küçüktepepınar, Fırat Ataç, Fırat Yücel, Gökşen Aydemir, Hilal Çetinder, Janet Barış, Kaya Özkaracalar, Melis Behlil, Murat Erşahin, Murat Özer, Nil Kural, Okan Arpaç, Olkan Özyurt, Sadi Çilingir, Selin Gürel, Senem Erdine, Seray Genç, Serdar Kökçeoğlu, Sevin Okyay, Sungu Çapan, Tunca Arslan, Uğur vardan, Yusuf Güven.



Sinema yazarlarının her birinin 10 isimden oluşan listeleri ve oy alan tüm yönetmenlerin listesi sinemamuzik.com adresinde bulunabilir.

