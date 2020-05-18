Sinema yazarları seçti: 2000’lerin en iyi yerli yönetmenleri

30 sinema yazarı arasında yapılan bir araştırmayla kariyerine 2000’lerde başlayan yerli yönetmenler değerlendirildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:39

Sinemamuzik.com internet sitesi 30 sinema yazarına “Kariyerine 21. yüzyılda başlamış en iyi yerli yönetmenler hangileri?” sorusunu sordu ve ortaya aşağıdaki sonuç çıktı.

Buna göre sinema kariyerine 2000’den sonra başlayan en iyi yerli yönetmen Emin Alper. Toplam 195 puan alarak birinci olan Alper’i 145 puanla Pelin Esmer ve 136 puanla Özcan Alper izliyor.

SIRALI TAM LİSTE

1- Emin Alper  195 puan

2- Pelin Esmer  145

3- Özcan Alper  136

4- Tayfun Pirselimoğlu  127

5- Seren Yüce  111

6- Tolga Karaçelik  87

7- Onur Ünlü  69

8- Semih Kaplanoğlu  67

9- Ümit Ünal  56

10- Kazım Öz  55

SORUŞTURMAYA KATILAN SİNEMA YAZARLARI

Sinemamuzik.com sitesinin soruşturmasına katılan sinema yazarları ise şunlar: Ali Ulvi Uyanık, Atilla Dorsay, Burak Göral, Burçin Yalçın, Cumhur Canbazoğlu, Ebru Çeliktuğ, Erkan Aktuğ, Esin Küçüktepepınar, Fırat Ataç, Fırat Yücel, Gökşen Aydemir, Hilal Çetinder, Janet Barış, Kaya Özkaracalar, Melis Behlil, Murat Erşahin, Murat Özer, Nil Kural, Okan Arpaç, Olkan Özyurt, Sadi Çilingir, Selin Gürel, Senem Erdine, Seray Genç, Serdar Kökçeoğlu, Sevin Okyay, Sungu Çapan, Tunca Arslan, Uğur vardan,  Yusuf Güven.

Sinema yazarlarının her birinin 10 isimden oluşan listeleri ve oy alan tüm yönetmenlerin listesi sinemamuzik.com adresinde bulunabilir. 


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