‘Sinemada Gençlik’

Altyazı Sinema Dergisi, nisan sayısını “Sinemada Gençlik” temasına ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2021 Perşembe, 04:00
‘Sinemada Gençlik’
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On yazıdan oluşan dosyada farklı dönem ve coğrafyalarda gençlik hareketlerinin ve genç yaşlara özgü heyecanlarla kaygıların; aşk, öfke, isyan, bazen delilik ve daima tutkuyla tanımlanan kişisel arayışların; kuşak çatışmaları ile sınıfsal kaygıların filmlerdeki yansımalarının izi sürülüyor. Altyazı’nın 206. sayısına altyazi.net/dergi adresi üzerinden erişilebiliyor.


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