‘Sinemada Gençlik’

08 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

On yazıdan oluşan dosyada farklı dönem ve coğrafyalarda gençlik hareketlerinin ve genç yaşlara özgü heyecanlarla kaygıların; aşk, öfke, isyan, bazen delilik ve daima tutkuyla tanımlanan kişisel arayışların; kuşak çatışmaları ile sınıfsal kaygıların filmlerdeki yansımalarının izi sürülüyor. Altyazı’nın 206. sayısına altyazi.net/dergi adresi üzerinden erişilebiliyor.

