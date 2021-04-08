‘Sinemada Gençlik’
Altyazı Sinema Dergisi, nisan sayısını “Sinemada Gençlik” temasına ayırdı.
On yazıdan oluşan dosyada farklı dönem ve coğrafyalarda gençlik hareketlerinin ve genç yaşlara özgü heyecanlarla kaygıların; aşk, öfke, isyan, bazen delilik ve daima tutkuyla tanımlanan kişisel arayışların; kuşak çatışmaları ile sınıfsal kaygıların filmlerdeki yansımalarının izi sürülüyor. Altyazı’nın 206. sayısına altyazi.net/dergi adresi üzerinden erişilebiliyor.
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