31 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:11

YEM Yayın’ın, “Mimarlık ve Beslenme Alanları” dizisinin ilk kitabı Edebiyatta Mimarlık’ın devamı Sinemada Mimarlık, mimarlığın ve tasarımın beslenme kaynaklarında sanatsal ağırlığın artmasının toplumun tümünün estetik algılarının gelişmesinde büyük rol oynayacağına ve bu izlek üzerinden giden tasarımcıların hayal güçlerini çok daha çarpıcı şekilde kullanabileceğine olan inançla hazırlanmış.

Bu yaklaşımla Christopher Nolan, Halit Refiğ, Andrey Tarkovski, Yavuz Turgul, Peter Jackson, Nuri Bilge Ceylan, Wachowski Kardeşler, Lars von Trier gibi yönetmenlerin Mimar Babam, Kış Uykusu, 1984, Muhsin Bey, Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir, Bulut Atlası, Matrix, Otomatik Portakal, Truva, Yüzüklerin Efendisi gibi dünya ve Türk sinemasından 68 görkemli yapıtı, 40 yetkin yazar tarafından inceleniyor.

Eserler incelenirken mimarlığın hayal gücünü tetikleyen, ütopik ya da distopik düşüncelere insanı sevk eden, estetik ve sanatsal beğeniyi yükselten, sosyolojik algılara, ekolojik sorunsallara yaklaşımlar sunularak kültürel, eleştirel, estetik ve sanatsal birikimimize katkı sağlamak amaçlanıyor:

“….. Mimarlık eğitimi bilindiği üzere, uzun zamandan bu yana ‘stüdyo’ çevresinde örgütlenmiş disiplinler arası bir erginleşme sürecidir.

Bizler, mimarlık stüdyosunun beslenme kaynaklarında sanatsal ağırlığın artmasının öğrencilerin, mimarların ve toplumun diğer üyelerinin estetik algılarının ve hayal güçlerinin gelişmesinde büyük rol oynayacağına ve bu izlek üzerinden giden erginleşmiş yaratıcıların hayal güçlerini çok daha çarpıcı bir şekilde kullanacağına inanan mimarlarız.

O nedenle stüdyolarımızda edebiyatı, sanatı, kültürü, görselliği ve hatta müziği ön plana alan eğitsel ekoller geliştirmek peşindeyiz. Edebiyatta Mimarlık kitabımızın yarattığı yankılar hâlâ devam etmekteyken şimdi de ‘vizörümüze’(?) sinemayı koymaya ve mimarlık sanatına bileşke katkı sunan görkemli sinema yapıtlarını incelemeye ve bunları mimarlık kamuoyunun dikkatine sunmaya çabaladık elinizdeki derlememizle…”

YEM Yayın’ın “Tasarımın Beslenme Alanları“ dizisi Edebiyatta Mimarlık ve Sinemada Mimarlık kitaplarından oluşuyor. Dizinin yeni kitapları Çağdaş Türk Edebiyatında Mimarlık ve Çağdaş Dünya Edebiyatında Mimarlık’ın da 2020 Sonbaharında okuyucu ile buluşması planlanıyor.

Sinemada Mimarlık / Hikmet Temel Akarsu, Nevnihal Erdoğan, Türkiz Özbursalı / YEM Yayınları / 432 s.