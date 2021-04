Sinemanın Oscar’sız yıldızları

25 Nisan 2021 Pazar, 10:46

Oscar ödüllerinin sahiplerini bulmasına sayılı saat kaldı. Bu yıl 93. kez verilecek ödüllerin tarihine baktığımızda hakkı yenmiş kimi önemli yıldızların varlığını fark etmemek mümkün değil. Biz de hazır töreni beklerken sizin için sinema tarihinin Oscar’sız yıldızlarını derleyelim istedik.

ADAY DAHİ OLAMAYANLAR

Marilyn Monroe birçoklarına göre Hollywood’un en büyük seks sembolüydü. Genç yaşta hayata veda etti ama arkasında onlarca unutulmaz film bıraktı. 1947’den 1962’ye kadar 33 filmde rol alan sarışın yıldız aşklarıyla da ünlüydü. Ünlü beysbol yıldızı Joe DiMaggio ve ABD’nin en ünlü tiyatro yazarlarından Arthur Miller ile yaptığı evlilikler ve bugün artık herkesin bildiği bir sır haline gelen ABD Başkanı John F. Kennedy ile yaşadığı yasak aşk onun tarihe geçmiş ilişkilerinin en ünlüleriydi. “Asphalt Jungle”,“Niagara”, “Gentlemen Prefer Blondes”, “How To marry A Millionaire”, “Seven Year Itch”, “Bus Stop”, “Some Like It Hot” ve “The Misfits” gibi filmlerde rol alan Monroe ilginç bir şekilde Akademi tarafından hiç ciddiye alınmadı ve tek bir kez bile Oscar’a aday gösterilmedi. Tek tesellisi “Some Like It Hot” (Bazıları Sıcak Sever) filmi için kazandığı Altın Küre ödülü oldu.

60’lı yıllardan itibaren birçok unutulmaz filmde rol alan Mia Farrow hiç Oscar adaylığı olmayan bir başka yıldız oyuncu. “Rosemary’s Baby” ile kariyerinde ilk büyük çıkışını yakalayan ve Andre Previn ve Frank Sinatra gibi isimlerle evlilik yaşayan Farrow 80’li yıllardan itibaren Woody Allen ile aşk yaşamaya başlayacak ve onun filmlerinde başrol üstlenecekti. “Broadway Danny Rose”, “The Purple Rose of Cairo” ve “Hannah and Her Sisters” bu dönem oynadığı Allen filmleri arasındaydı. 8 kez de Altın Küre’ye aday gösterilen ve sadece ilk adaylığında Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu dalında bu ödülü kazanan Farrow kariyerine nokta koyduğundan bu yana çocuk tacizciliği ile suçladığı Woody Allen ile giriştiği hukuk mücadelesi ile anılıyor.

Sessiz sinemanın en önemli komedyenlerinden Buster Keaton rol aldığı 150’ye yakın filmin hiçbiri için bir Oscar adaylığı alamadı. Gerçi kariyerinin önemli bir bölümü henüz Oscar ödüllerinin verilmediği yıllarda geçmişti ama sonraki yıllarda da Akademi nedense onu görmezden gelmeyi tercih etti. 1960 yılında bir Onur Ödülü ile gönlünü almaya çalıştılar ama hak ettiği değeri zamanında veremedikleri gerçeğini kimseye unutturamadılar.

Günümüzün en çok görmezden gelinen oyuncularından biri de Steve Buscemi. “Fargo”, “The Big Lebowski”, “Reservoir Dogs”, “Armageddon” ve “The Death of Stalin” gibi sayısız filmde rol alan Buscemi bir kez bile Oscar’a aday gösterilmedi hâlâ, inanmak zor olsa da.

Bir de Keanu Reeves, Demi Moore, Bruce Willis, Tobey Maguire, John Cusack, Chris Evans, Cameron Diaz, Paul Bettany gibi yıldızlar var ki, bugün Hollywood’un en çok gişe getiren isimlerinden bazıları olsalar da bir kez bile Oscar’a aday olamadılar. Ya seçtikleri rollerde bir sorun var, ya da oyunculuk becerilerinde. Tartışmaya açık.

ADAY OLSA DA ALAMAYANLAR

En çok adaylığa sahip olup da kazanamayan oyuncu rekoru Peter O’Toole’da, ama onu aşağıda ele alacağız. O’Toole’un arkasından gelen isimse 7 kez aday olduğu halde bir türlü ödülü alamayan Richard Burton. İlk adaylığını 1953’te alan (“My Cousin Rachel”), 1978’de “Equus” ile 7. kez aday olan Burton hiç değilse iki kez evlendiği Elizabeth Taylor ile avunmuştur diye düşünmek istiyoruz. (Taylor’ın biri Onur Oscar’ı olmak üzere 3 heykelciği var bu arada)

Kariyeri Meryl Streep ile kesiştiği için Oscar’a bir türlü kavuşamayan nice kadın oyuncu var Hollywood’da. Mesela Glenn Close. Şaka bir yana 1983’ten bu yana tam 7 kez aday olan ve hiç Oscar kazanamayan Glenn Close bu yıl 8. adaylığını aldı ve belki de nihayet heykelciğine kavuşmak üzere. Yok eğer kavuşamazsa Peter O’Toole’un rekorunu egale etmiş olacak.

Onu 6 adaylıkla takip eden oyuncu ise Amy Adams. 2006 -2019 arası, sadece 13 yılda 6 kez Oscar’a aday olan ama emeline bir türlü ulaşamayan Amy Adams henüz 46 yaşında ve Oscar için henüz vakti var gibi. Bekleyip göreceğiz.

Hollywood’un en büyük efsanelerinden, henüz 24 yaşında trajik şekilde bir kaza sonucu hayata veda eden James Dean 2 kez; günümüzün en büyük yıldızlarından (belki de en büyüğü) Tom Cruise 3 kez; 50 yılı aşkın kariyerinde sayısız unutulmaz rolde izlediğimiz Albert Finney 5 kez; ilk büyük çıkışını yaptığı “Chaplin” ile ilk adaylığını alan Robert Downey Jr. 2 kez; komedinin en büyük isimlerinden Peter Sellers 3 kez; devasa kariyerine rağmen nedense pek dikkate alınmayan Ian McKellen 2 kez; Hollywood’un en güzel kadınlarından Michelle Pfeiffer 3 kez; Hollywood’un karizmatik yeteneği Willem Dafoe 4 kez; komediden aksiyona hemen her türün başarılı ismi Will Smith 2 kez; gişede yapımcılara büyük para kazandıran yakışıklı aktör Johnny Depp üç kez; 70’lerde başladığı inişli çıkışlı kariyeriyle Hollywood’un simge aktörlerinden John Travolta 2 kez; bir dönemin en büyük yıldızı Harrison Ford bir kez; film noir döneminin en büyük yıldızlarından Robert Mitchum bir kez; Hollywood’un en çalışkan isimlerinden Samuel L. Jackson bir kez aday olup da hiç Oscar kazanamayan oyuncular olarak kayıtlarda yer alan isimler.

PİŞMANLIK OSCAR’I VERİLENLER

Bir oyuncu (ya da yönetmen) hayatının son demlerine doğru bir Onur Oscar’ı alıyorsa bilin ki o, Akademi’nin pişmanlığı yüzünden verdiği, bir nevi özür dilediği bir ödüldür. Buna en iyi örnek Charlie Chaplin olsa gerek. Sessiz sinemanın tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Chaplin muhalif tavrı ve sisteme boyun eğmeyen duruşu sebebiyle aktif olarak çalıştığı yıllarda hiç Oscar alamadı. 1972 yılında ona özür manasına gelecek bir Onur Oscar’ı verildi. Bu muhtemelen tarihteki en geç kalmış Oscar ödülüydü. Alfred Hitchcock’un da durumu ondan farklı değildi aslına bakarsanız. 5 kez En iyi Yönetmen dalında aday olan ama hiçbirini alamayan Hitchcock da 1968’de Irving G. Thalberg Anı Ödülü ile onurlandırılacaktı. Akademi pişmandı.

REKOR PETER O’TOOLE’UN

Bu konuda en talihsiz isimlerden biri de Peter O’Toole elbette. “Arabistanlı Lawrence” filminin unutulmaz yıldızı hayatı boyunca tam 8 kez Oscar’a aday olmuş ama bir kez bile kazanamamıştı. 7 kez Oscar’a aday olduktan sonra 2003 yılında O’Toole’a bir Onur Oscar’ı verildi. Akademi 40 yıllık pişmanlığın sonucunda ona bu Oscar’ı vermişti elbette; nitekim 2007’de bir kez daha En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilecek ama yine eli boş dönecekti O’Toole.

Benzer şekilde 6 kez aday olduğu halde ödüle hiç kavuşamayan Deborah Kerr; 2’si aynı yıl aynı kategoride olmak üzere 4 kez aday olup da hep kaybeden Greta Garbo; 3 kez aday olduğu halde hiç kazanamayan Kirk Douglas ve yine 2 kez aday olduğu halde heykelciği evine götüremeyen Cary Grant daha sonra Akademi tarafından gönlü alınmak üzere onur ödülü verilen ünlü yıldızlardı.