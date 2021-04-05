Sinemanın unutulmaz ismi: Sadri Alışık kimdir?

05 Nisan 2021 Pazartesi, 08:55

Türk sinema tarihinde önemli bir yer tutan usta sanatçı Sadri Alışık, 96. yaş gününde yakınları ve sevenleri tarafından anılıyor. 5 Nisan 1925'te dünyaya gelen, 18 Mart 1995’te yaşamını yitiren usta oyuncu, kariyerine 200’den fazla film sığdırdı. En çok da canlandırdığı “Turist Ömer” tiplemesiyle hafızalara kazındı. Rol aldığı filmlerde kullandığı "Şaka ile karışık", "Fıstık gibi maşallah" ifadeleriyle unutulmaz repliklere de imza attı.

İşte Türk sinemasının Turist Ömer’i, usta sanatçı Sadri Alışık’ın hayatı ve rol aldığı yapımlardan bazıları…

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Tiyatrocu, sinema oyuncusu, komedyen, oyuncu Kerem Alışık'ın babası ve Çolpan İlhan'ın eşi Sadri Alışık (gerçek adıyla Mehmet Sadrettin Alışık), 5 Nisan 1925 yılında İstanbul Beykoz'da doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu; okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulundan (bugünkü adıyla Ziya Ünsel İlköğretim Okulu) ve ardından İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümüne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu gibi topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.

YEŞİLÇAM’A GÜNAHSIZLAR FİLMİ İLE ADIM ATTI

Alışık, Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım attı. Sinemada 1961-62'deki, Nejat Saydam'ın yönettiği, başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle dikkat çekti ve seyircinin beğenisini topladı.

1959'da "Yalnızlar Rıhtımı" filminde canlandırdığı "Rıdvan Kaptan" rolüyle dikkati çekti. Alışık, hikayesi Attila İlhan'a ait filmde başrolleri paylaştığı sinema ve tiyatro oyuncusu Çolpan İlhan'la tanıştı.

Çolpan İlhan ile 20 Ağustos 1959'da evlenen Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, 1960'ta dünyaya geldi.

ALTIN PORTAKAL’DA EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ’NÜ ALDI

Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'la beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Sadri Alışık, sinema kariyerinin yanında; bir dönem 45'lik plaklar doldurdu ve gazinolarda çalıştı, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlandı, yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza attı.

ÖLÜMÜ

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçının anısına, eşi Çolpan İlhan tarafından kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nce her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri verilmektedir.

200’DEN FAZLA FİLMDE OYNADI

Sadri Alışık, kariyeri boyunca 200’den fazla yapımda rol aldı. Canlandırdığı karakterler ve bazı repliklerle hafızalara kazındı. İşte usta sanatçının rol aldığı bazı filmler…

Günahsızlar (1944)

Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm (1949)

İstanbul Geceleri (1950) - Kemal

Çakırcalı Mehmet Efe (1950)

İstanbul Çiçekleri (1951)

Hürriyet Şarkısı (1951)

Allaha Ismarladık (1951)

Kendini Kurtaran Şehir / Şanlı Maraş (1951)

Tanrı Şahidimdir (1951)

Vatan ve Namık Kemal (1951)

Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1952)

İki Süngü Arasında (1952)

Suçlu Benim (1953)

Soygun (1953)

Halıcı Kız (1953)

Beyaz Şehir (1955)

Afilli Delikanlılar (1964) - Salih

Taşralı Kız (1964) - Sami

Avare (1964) - Sedat

Sıkı Dur Geliyorum (1964)

Turist Ömer (1964) - Turist Ömer

Uçurumdaki Kadın (1964)

Erkek Sözü (1964)

Sokakların Kanunu (1964) - Yakışıklı, Ertuğrul

Beş Şeker Kız (1964)

Köye Giden Gelin (1964)

Ahtapotun Kolları (1964)

Bomba Gibi Kız (1964) - Kenan

Fıstık Gibi Maşallah (1964) - Fikri/Fikriye

Kelebekler Çift Uçar (1964)

Hırsız (1965) - Osman

Soytarı (1965) - Ethem

Sana Lâyık Değilim (1965) - Osman

Pantolon Bankası (1965)

Yankesicinin Aşkı (1965) - Osman

Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965) - Turist Ömer

Şaka ile Karışık (1965) - Ofsayt Osman

Kocamın Nişanlısı (1965)

Adım Çıkmış Sarhoşa (1965)

Komşunun Tavuğu (1965) - Şadi Soyubüyük

Seveceksen Yiğit Sev (1965)

Üç Kardeşe Bir Gelin (1965) - Sabri

Serseri Aşık (1965) - Doktor

Berduş Milyoner (1965)

Nazar Değmez İnşallah (1965)

Ava Giden Avlanır (1965)

Acı Hatıralar (1977) - Osman

Kartallar Yüksek Uçar (1983-1985) - Banazlı İsmail

Babamın Namusu (1986)

Eşşek Oğlum ve Ben (1986)

Çalıkuşu (1986-1988) - Miralay Hayrullah Bey

Çapkın Baba (1986) - Reşit Ağa

Kız Babası (1986) - Vedat

Babasının Oğlu (1986)

Bebek Davası (film) (1986) - Mahir

Şalvar Bank (1986) - Reşit

Saat Sabahın Dokuzu (1987-1989)

Yengeç Sepeti (1994)