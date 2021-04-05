Sinemanın unutulmaz ismi: Sadri Alışık kimdir?
Türk sinemasında iz bırakan usta sanatçı Sadri Alışık, 96. yaş gününde anılıyor. Çolpan İlhan'ın eşi, Kerem Alışık'ın babası, Türk sinemasının başarılı oyuncusu Sadri Alışık, yaşamı boyunca 200'den fazla filme imza attı. 1995’te yaşamını yitiren sanatçı, en çok da canlandırdığı “Turist Ömer” tiplemesiyle hafızalara kazındı.
Türk sinema tarihinde önemli bir
yer tutan usta sanatçı Sadri Alışık, 96. yaş gününde yakınları ve sevenleri
tarafından anılıyor. 5 Nisan 1925'te dünyaya gelen, 18 Mart 1995’te yaşamını yitiren usta
oyuncu, kariyerine 200’den fazla film sığdırdı. En çok da canlandırdığı “Turist
Ömer” tiplemesiyle hafızalara kazındı. Rol aldığı filmlerde kullandığı
"Şaka ile karışık", "Fıstık gibi maşallah" ifadeleriyle unutulmaz
repliklere de imza attı.
İşte Türk sinemasının Turist Ömer’i,
usta sanatçı Sadri Alışık’ın hayatı ve rol aldığı yapımlardan bazıları…
SADRİ ALIŞIK KİMDİR?
Tiyatrocu, sinema oyuncusu,
komedyen, oyuncu Kerem Alışık'ın babası ve Çolpan İlhan'ın eşi Sadri Alışık
(gerçek adıyla Mehmet Sadrettin Alışık), 5 Nisan 1925 yılında İstanbul Beykoz'da
doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu; okul piyeslerinde rol aldı.
Beykoz Ortaokulundan (bugünkü adıyla Ziya Ünsel İlköğretim Okulu) ve ardından
İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim
Bölümüne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan
Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda
Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu gibi topluluklarda pek çok oyunda yer
aldı.
YEŞİLÇAM’A GÜNAHSIZLAR FİLMİ İLE ADIM ATTI
Alışık, Faruk Kenç'in yönettiği
Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım attı. Sinemada 1961-62'deki, Nejat
Saydam'ın yönettiği, başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer
aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer
ve Ofsayt Osman tipleriyle dikkat çekti ve seyircinin beğenisini topladı.
1959'da "Yalnızlar
Rıhtımı" filminde canlandırdığı "Rıdvan Kaptan" rolüyle dikkati
çekti. Alışık, hikayesi Attila İlhan'a ait filmde başrolleri paylaştığı sinema
ve tiyatro oyuncusu Çolpan İlhan'la tanıştı.
Çolpan İlhan ile 20 Ağustos
1959'da evlenen Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, 1960'ta dünyaya geldi.
ALTIN PORTAKAL’DA EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ’NÜ ALDI
Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde
rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film
Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de
Mehmet Aslantuğ'la beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En
İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
Sadri Alışık, sinema kariyerinin
yanında; bir dönem 45'lik plaklar doldurdu ve gazinolarda çalıştı, ağırlıklı
olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlandı,
yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza attı.
ÖLÜMÜ
Karaciğer, böbrek ve solunum
yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Alışık, 18
Mart 1995 tarihinde İstanbul’da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçının anısına, eşi Çolpan İlhan tarafından
kurulan Sadri Alışık Kültür Merkezi'nce her yıl Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro
Ödülleri verilmektedir.
200’DEN FAZLA FİLMDE OYNADI
Sadri Alışık, kariyeri boyunca
200’den fazla yapımda rol aldı. Canlandırdığı karakterler ve bazı repliklerle hafızalara
kazındı. İşte usta sanatçının rol aldığı bazı filmler…
Günahsızlar (1944)
Fato / Ya İstiklal Ya Ölüm (1949)
İstanbul Geceleri (1950) - Kemal
Çakırcalı Mehmet Efe (1950)
İstanbul Çiçekleri (1951)
Hürriyet Şarkısı (1951)
Allaha Ismarladık (1951)
Kendini Kurtaran Şehir / Şanlı
Maraş (1951)
Tanrı Şahidimdir (1951)
Vatan ve Namık Kemal (1951)
Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1952)
İki Süngü Arasında (1952)
Suçlu Benim (1953)
Soygun (1953)
Halıcı Kız (1953)
Beyaz Şehir (1955)
Afilli Delikanlılar (1964) -
Salih
Taşralı Kız (1964) - Sami
Avare (1964) - Sedat
Sıkı Dur Geliyorum (1964)
Turist Ömer (1964) - Turist Ömer
Uçurumdaki Kadın (1964)
Erkek Sözü (1964)
Sokakların Kanunu (1964) -
Yakışıklı, Ertuğrul
Beş Şeker Kız (1964)
Köye Giden Gelin (1964)
Ahtapotun Kolları (1964)
Bomba Gibi Kız (1964) - Kenan
Fıstık Gibi Maşallah (1964) -
Fikri/Fikriye
Kelebekler Çift Uçar (1964)
Hırsız (1965) - Osman
Soytarı (1965) - Ethem
Sana Lâyık Değilim (1965) - Osman
Pantolon Bankası (1965)
Yankesicinin Aşkı (1965) - Osman
Turist Ömer Dümenciler Kralı
(1965) - Turist Ömer
Şaka ile Karışık (1965) - Ofsayt
Osman
Kocamın Nişanlısı (1965)
Adım Çıkmış Sarhoşa (1965)
Komşunun Tavuğu (1965) - Şadi
Soyubüyük
Seveceksen Yiğit Sev (1965)
Üç Kardeşe Bir Gelin (1965) -
Sabri
Serseri Aşık (1965) - Doktor
Berduş Milyoner (1965)
Nazar Değmez İnşallah (1965)
Ava Giden Avlanır (1965)
Acı Hatıralar (1977) - Osman
Kartallar Yüksek Uçar (1983-1985)
- Banazlı İsmail
Babamın Namusu (1986)
Eşşek Oğlum ve Ben (1986)
Çalıkuşu (1986-1988) - Miralay
Hayrullah Bey
Çapkın Baba (1986) - Reşit Ağa
Kız Babası (1986) - Vedat
Babasının Oğlu (1986)
Bebek Davası (film) (1986) -
Mahir
Şalvar Bank (1986) - Reşit
Saat Sabahın Dokuzu (1987-1989)
Yengeç Sepeti (1994)
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