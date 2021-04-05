Google’dan Sadri Alışık’ın yaş gününe özel Doodle

05 Nisan 2021 Pazartesi, 08:43

Özel günleri unutmayan dünyaca ünlü teknoloji devi Google, Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı Sadri Alışık’ı, 96. yaş gününde unutmadı. Alışık’ı Doodle olarak ana sayfasına taşıyan arama motoru, Sadri Alışık görseline tıklandığında onunla ilgili bilgilere kullanıcıların erişmesine imkan sundu.

Sadri Alışık’ın bir illüstrasyonundan oluşan Doodle, kullanıcılardan tarafından büyük ilgi gördü.

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, usta sanatçı Sadri Alışık için özel hazırlanan Doodle ile karşılaşıyor.

DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, www.google.com/doodles adresinde görülebiliyor.