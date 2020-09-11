Singapur Havayolları 2 bin 400 kişiyi işten çıkarıyor

11 Eylül 2020 Cuma, 17:30

Singapur Havayolları Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Goh Choon Phong, yaptığı açıklamada, toparlanma sürecinin uzun ve belirsizliklerle dolu olacağı gerekçesiyle bu kararın alındığını belirtti.