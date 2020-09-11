Singapur Havayolları 2 bin 400 kişiyi işten çıkarıyor
Singapur Havayolları Grubu'nun (SIA Group) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla şirkete bağlı 3 havayolunda 2 bin 400 çalışanın işine son vereceği bildirildi.
Singapur Havayolları Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Goh Choon Phong, yaptığı açıklamada, toparlanma sürecinin uzun ve belirsizliklerle dolu olacağı gerekçesiyle bu kararın alındığını belirtti.
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