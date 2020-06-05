Singapur'dan koronavirüse karşı topyekün hamle: 5.7 milyon Singapurlunun her adımı takip edilecek
Singapur, dünya çapında en kapsamlı 'temas izleme' programıyla, nüfusun tamamını oluşturan 5.7 milyon kişiye, koronavirüs taşıyıcıları arasındaki etkileşimi tespit etme amacıyla üzerlerinde taşıyabilecekleri bir akıllı takip cihazı vermeyi planlıyor.
Reuters'ın haberine göre, bir el çantasında taşınabilen ya da kıyafetlere iliştirilebilen küçük cihaz, akıllı telefon tabanlı bluetooth sistemi ile taşıyan kişinin her adımını takip ediyor.
Singapur hükümetinin 'akıllı ulus' girişiminden sorumlu bakan Vivian Balakrishnan Cuma günü yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız yakında, herhangi bir akıllı telefona bağlı olmayan taşınabilir ya da giyilebilir bir [takip] cihazına sahip olacak. Eğer çalışırsa, bunu Singapur'daki tüm vatandaşlara dağıtabiliriz" dedi.
Hükümet kaynakları, cihazı taşımanın zorunlu olup olmayacağını belirtmedi.
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