Singapur'dan koronavirüse karşı topyekün hamle: 5.7 milyon Singapurlunun her adımı takip edilecek

05 Haziran 2020 Cuma, 11:26

Reuters'ın haberine göre, bir el çantasında taşınabilen ya da kıyafetlere iliştirilebilen küçük cihaz, akıllı telefon tabanlı bluetooth sistemi ile taşıyan kişinin her adımını takip ediyor.

Singapur hükümetinin 'akıllı ulus' girişiminden sorumlu bakan Vivian Balakrishnan Cuma günü yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız yakında, herhangi bir akıllı telefona bağlı olmayan taşınabilir ya da giyilebilir bir [takip] cihazına sahip olacak. Eğer çalışırsa, bunu Singapur'daki tüm vatandaşlara dağıtabiliriz" dedi.

Hükümet kaynakları, cihazı taşımanın zorunlu olup olmayacağını belirtmedi.