‘Sınırdakiler’e rehber kitapçık
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); Cumhuriyet’in, “sınır puanda zekâ”ya sahip çocuklara “hafif zekâ geriliği” tanısı konulduğunu, böylece normal sınıfta özel bir eğitim ile gelişim gösterebilecek çocukların zekâ geriliği varmış gibi yaftalandığını, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine de ek ücret ödendiğini gündeme getirmesinin ardından adım attı.
Aileleri bilgilendirmek için hazırlanan rehber kitapçıkta, “zekâ testleri ile ölçülen zekâ puanının 70 altında olması ve en az 2 uyumsal beceride sınırlılıklar bulunması” ve iletişim, özbakım ve günlük yaşam gibi beceri alanlarından en az ikisinin sınırlı olması gerektiği kaydedildi. Kitapçıkta, zekâ testi sonuçlarına göre zihinsel yetersizlik tanısı koyulabilecek puan aralıkları da aktarıldı. Buna göre 50-55 ile 70 puan arası “hafif düzey”, 35-40 ile 50-55 puan arası “orta düzey”, 20-25 ile 35-40 puan arası “ağır düzey” ve 20-25 puandan daha aşağısı da “ileri düzey” zihinsel yetersizlik olarak sınıflandırıldı.
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