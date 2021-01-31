Sinirlioğlu’na ‘atama’ formülü
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde 2016 yılından bu yana “Daimi Temsilciliği” görevini yürüten ve yaş haddinden emekli olan büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atanarak yeniden BM Daimi Temsilciliği’ne getirildi.
Sinirlioğlu, 30 Ocak itibarıyla 65 yaşını doldurduğu için yaş haddinden emekliye ayrılıyordu. Feridun Sinirlioğlu’nun BM Daimi Temsilciliği’ne devam etmesi için “Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı” formülü üretildi. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Sinirlioğlu, önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandı ve emekli olması sebebiyle kendisine yeniden “büyükelçi” unvanı verilerek Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği görevine getirildi. Sinirlioğlu, son dönemde en uzun süre BM Daimi Temsilciliği görevini üstlenmiş olan diplomat olacak.
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