Sinop Nükleer Karşıtı Platform ve çevreciler, ‘ÇED olumlu’ kararına karşı bugün dava açıyor

02 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Sinop’ta yapılması planlanan ve projenin yüzde 51’ini üstlenen Japon-Fransız iş ortaklığının 2019’da çekildiği Sinop Nükleer Güç Santralı için hazırlanan çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu “olumlu” bulundu.

Projeyi üstlenen şirketin olmadığına dikkat çeken Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Dönem Sözcüsü Kayhan Konukçu, karara karşı bugün dava açacaklarını belirtti. Türkiye ile Japon-Fransız iş ortaklığında, İnceburun Yarımadası’nda kurulması planlanan nükleer santral için 2013’te anlaşma yapılmıştı. Şimdiye kadar 4 kez duran proje kapsamında 650 bin ağacın kesildiği iddia edilmişti.

Ancak Fransızların projeden ayrılmasının ardından Japonlar, “Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ile artan maliyet” gerekçesi ile 2019’da projeden çekildi. Japon-Fransız iş ortaklığının projeden ayrılması ile birlikte üstlenici şirketi kalmayan proje durdu ancak ÇED süreci durmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Eylül’de, projeye ilişkin hazırlanan ÇED için olumlu kararı verdi.

HAYALPERESTLİK

Sinop NKP Dönem Sözcüsü Kayhan Konukçu, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, Çernobil ve Fukuşima nükleer santral felaketlerine işaret ederek başta Almanya, İspanya ve İtalya olmak üzere tüm ülkelerin nükleer santrallardan vazgeçtiğini anımsattı. Konukçu, “İşletme hakkının 20 yılının yabancılara ait olacağı, şu an kullanmakta olduğumuz elektriğin 2.5 katı ücret ödeyeceğimiz ve kim tarafından yapılacağı belli olmayan bu projeye ait ÇED olumlu kararının açıklanması başlı başına skandal. Pandemi sürecinde bu projenin peşinden koşmak hayalperestlik. Ciddi bir rant endişemiz var” ifadelerini kullandı. Sinop NKP bileşenleri, meslek odaları ve dernekler, bugün ÇED olumlu kararına karşı dava açacak.