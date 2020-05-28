Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin restorasyonuna başlanıyor

28 Mayıs 2020 Perşembe, 11:33

Yıllık ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi mekanla ilgili olarak Sinop Milletvekili Maviş, hapishaneyi çevreleyen tarihi surların restorasyonuyla ilgili de girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, restorasyon uygulamasıyla ilgili ihale süreçlerinin tamamlandığını ve firmaya yer tesliminin yapıldığını belirtti.

Yıllık ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi mekanla ilgili olarak Maviş, hapishaneyi çevreleyen tarihi surların restorasyonuyla ilgili de girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Maviş, "Şarkılara, şiirlere konu olan 4 bin yıllık tarihi mekan, çalışmaların tamamlanmasıyla yeni bir yüze kavuşacak. Tarihi surların restorasyonu ve meydan projemizin hayata geçirilmesiyle tarih, kültür ve medeniyet şehri kentimiz, önemli bir destinasyon merkezi haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Maviş ayrıca Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıklarıyla gerçekleştirdikleri girişimler sonucu AB hibe fonlarından 5 milyon avroluk bütçenin restorasyon için ayrıldığını vurguladı.

SİNOP HAPİSHANESİ

Tarihi Sinop Kapalı Cezaevi, bir dönem "Anadolu'nun Alkatrazı" diye tanımlanıyordu.

Dört bin yıl önce inşa edilen kale surlarının ardında, tarihi kaynaklara göre 14. yüzyılda zindan olarak kullanılmaya başlanan yapı, 1887 yılında resmi olarak zindana dönüştürülmesinin daha sonra da hapishane olarak kullanılmasının ardından 1999'da kapatılarak müzeye çevrildi.

Hapishane, Türkiye'de dark turizminin (Karanlık turizm, tarihsel olarak ölüm ve trajedi ile ilişkili yerlere seyahat içeren turizm olarak tanımlanmıştır) önemli noktalarından biri olarak biliniyor.

Birçok şiirde ve şarkıda adı geçen, filmlere konu olan hapishanede yatan isimler arasında Sabahattin Ali, Zekeriya Sertel, Burhan Felek, Refik Halit Karay, Ruhi Su, Refi Cevat, Mustafa Suphi, Kerim Korcan, Osman Cemal Kaygılı, Eşber Yağmurdereli, Ahmet Bedevi Kuran ve Osman Deniz bulunuyor.