Sinop'ta balık avlamak için denize giren dalgıç boğuldu

03 Temmuz 2020 Cuma, 09:01

Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Emin Bostan ile 53 yaşındaki Aydın Çetin balık avlamak için Yalı köyü sahilinde denize açıldılar. Akşam saatlerine kadar çeşitli bölgelerde avlanan dalgıçlardan Emin Bostan denizden sahile çıktığında arkadaşını sahilde göremeyince telaşlandı. Sonrasında denizde aramaya başladı, bütün aramalara rağmen arkadaşına ulaşamayınca arkadaşını kontrol etmek için birlikte sahile geldikleri arabaya geldi.

Arkadaşının eşyalarının araçta olduğunu görünce denizden çıkmadığına kanaat getirdi. Jandarmayı arayarak olayı haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri durumu AFAD ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sonrasında olay yerine gelen sahil güvenlik ve polis dalgıçları aramalara başladı. Bütün çabalara rağmen kayıp dalgıca ulaşamadılar.

Olay yerine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Vali yardımcısı Abdullah Şahin de geldi. Çalışmaları Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu bizzat yönetti. Öğle saatlerinde olayın gerçekleşmesinin ardından kısa bir süre sonra başlayan arama çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Gece 02.30 saatlerinde balıkçı arkadaşları tarafından Aydın Çetin'in cansız bedeni kayalara sıkışmış olarak bulundu. Sahile çıkarılan ceset Sinop Atatürk Devlet Hastahanesi morguna kaldırıldı.







