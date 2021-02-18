Sinovac aşısı, İngiltere ve Güney Afrika mutantlarına karşı iyi sonuçlar verdi
Sinovac firması tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının, İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili olduğu bildirildi. Butantan Biyomedikal Merkezi Başkanı Dimas Covas, "Çin'deki bu aşıyı test ettiklerini" belirterek, "iyi sonuçlar" elde ettiklerini ifade etti.
Çin'in Sinovac aşısının Brezilya'daki ortağı durumundaki Butantan Biyomedikal Merkezi, Sinovac firması tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının, İngiltere ve Güney Afrika varyantlarına karşı etkili olduğunu belirtti.
Birgün'ün Reuters'tan aktardığı habere göre, Brezilya Sao Paulo'da bulunan Butantan Biyomedikal Merkezi Başkanı Dimas Covas, "Çin'deki bu aşıyı test ettiklerini" belirterek, "iyi sonuçlar" elde ettiklerini sözlerine ekledi.
Aynı zamanda Brezilya'da aşının dozlarını Sağlık Bakanlığına tedarik eden merkez durumunda olan kuruluşun başkanı Covas, aşının bu mutant türlere karşı nasıl etkili olduğuna dair detay vermedi.
Brezilya'nın Manaus şehrinde ortaya çıkan virüse karşı da CoronaVac adlı aşıyı deneyen Butantan Merkezinin Başkanı Covas, "Kısa zamanda sonuçları elde edeceğiz ve biz bunun görevini yerine getireceği konusunda çok pozitifiz" diye konuşu.
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