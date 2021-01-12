Sinovac aşısının, Brezilya’daki etkinlik oranı yüzde 60’ın altında iddiası

12 Ocak 2021 Salı, 14:50

Çin'in Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının Brezilya'da yapılan son aşama deneylerinde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdiğine ilişkin, 2 kaynağa dayandırılan haber, Brezilya'da UOL isimli internet sitesinde yayımlandı.

UOL haberinde Butantan'ın bugün açıklamaya hazırlandığı etkinlik oranının yüzde 50 ile yüzde 60 arasında olduğunu öne sürdü. Reuters ise bu rakamları sağlık kurumlarının belirlediği seviyenin üstünde olsa da geçtiğimiz hafta açıklanan rakamların oldukça altında olarak tanımladı.

“TAMAMEN SPEKÜLATİF”

Sinovac ile aşı denemeleri ve üretimi konularında işbirliği yapan Butantan biyomedikal merkezi haberi "tamamen spekülatif" olarak niteleyerek yalanladı. Butantan Biyomedikal Merkezi'nin Başkanı Dimas Covas devam eden çalışmaların geçen hafta açıklanan "klinik etkinliğe" ek olarak "genel etkinlik" oranını da göstereceğini de söyledi. Butantan deneylerin sonuçlarını Türkiye saati ile 18:45'te açıklayacağı belirtti.

YÜZDE 65 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Endonezya dün ilk verilere göre aşının yüzde 65 etkinlik gösterdiğini açıklayarak acil durumlarda kullanımına onay vermişti. Türkiye'de yapılan deneylerde aşının yüzde 91.25 etkinlikte olduğu açıklanmıştı.

Hem Sinovac'ın aşısı hem de Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği aşı Brezilya'da acil kullanım onayı bekliyor. Salgının başından bu yana Brezilya'da 200 binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.