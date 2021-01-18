Sinovac’tan Türkiye'den web sitesine erişim engeliyle ilgili açıklama
Türkiye'nin Covid-19 aşısı aldığı Çinli Sinovac şirketi, web sitelerine Türkiye'den erişimi engellemesini, “Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik” şeklinde açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 aşısı satın aldığı Çinli Sinovac şirketi, ‘sinovac.com’ alan adından yayın yapılan kurumsal web sitesine Türkiye’den erişimleri engellemişti.
Web sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcıları “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor!” iletisi karşılıyor.
Türkiye'de aşılamanın başlamasının hemen ardından erişim engellemesi gelmesi tartışmalara neden olurken, son gelişmeleri öğrenmek isteyen yurttaşlar, şirketin şu anda aşılarını uygulayan tek ülke olan Türkiye’ye sitesinin internet erişimini engellemesinin nedenini sordu.
Odatv’ye konuşan Sinovac şirketi yetkilileri, ‘Neden sadece Türkiye’ye erişim kapalı’ sorusuna şu yanıtı verdiler:
“Birkaç gün önce Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik. Websayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır.”
Twitter kullanıcısı olan Ragıp Soylu'nun 30 Aralık tarihinde yayınladığı tweetlerini de hatırlattılar.
Ragıp Soylu tweetinde ingilizce olarak şirketin web sitesinin hacklendiğini haber veriyor. Şu şekilde:
“Tıpkı Türkiye Çin aşısının gelmesini beklerken, bazı Türk bilgisayar korsanları yapımcı Sinovac'ın web sitesini bozdu. Web sitesinin tüm bağlantılarında Uygur bayrakları var ve Çin Seddi'nde Cuma namazı dilek. Bir de şarkı var.”
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