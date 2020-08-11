Sıradan çatışmalar... Sonuç; ateş ve kül!
İkisinin de aklında aynı sorular… Nerede yanlış yaptılar? O tutkulu aşk ilk kez ne zaman öfkeye dönüştü? Belki de çocukken yeterince sevilmediklerinden, yalnızlığı sevgili edindiklerinden… Margaret Mazzantini’den; bir kuşağın duygusal buhranlarını analiz eden bir roman Kimse Tek Başına Kurtulamaz. Gündelik hayatın maceraperestliğinde sıradan çatışmalar arasında yaşanan ateş ve kül öyküsü.
Çok
sevdiler. Delicesine âşık oldular. Evlendiler ve iki çocukları oldu. Yıllar
geçti ve şimdi yeni ayrılmış çocuklu bir çift olarak yaz tatillerini planlamak
üzere bir akşam yemeğinde buluştular.
Birbirlerine
dokunmadan, suratları asık ve dillerinde özenle seçilen sözcükler, karşılıklı
oturuyorlar.
İkisinin
de aklında aynı sorular… Nerede yanlış yaptılar? O tutkulu aşk ilk kez ne zaman
öfkeye dönüştü? Belki de çocukken yeterince sevilmediklerinden, kendilerine
yalnızlığı sevgili edindiklerinden…
Margaret
Mazzantini, bir kuşağın duygusal buhranlarını analiz eden bir roman sunuyor
okurlara.
Gündelik
hayatın maceraperestliğinde sıradan çatışmalar arasında yaşanan ateş ve kül
öyküsü Kimse Tek Başına Kurtulamaz.
Kimse Tek Başına Kurtulamaz / Margaret Mazzantini / Çeviren: Eren Yücesan Cendey / Doğan Kitap / 180 s.
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