Sıradan çatışmalar... Sonuç; ateş ve kül!

11 Ağustos 2020 Salı, 00:03

Çok sevdiler. Delicesine âşık oldular. Evlendiler ve iki çocukları oldu. Yıllar geçti ve şimdi yeni ayrılmış çocuklu bir çift olarak yaz tatillerini planlamak üzere bir akşam yemeğinde buluştular.



Birbirlerine dokunmadan, suratları asık ve dillerinde özenle seçilen sözcükler, karşılıklı oturuyorlar.

İkisinin de aklında aynı sorular… Nerede yanlış yaptılar? O tutkulu aşk ilk kez ne zaman öfkeye dönüştü? Belki de çocukken yeterince sevilmediklerinden, kendilerine yalnızlığı sevgili edindiklerinden…

Margaret Mazzantini, bir kuşağın duygusal buhranlarını analiz eden bir roman sunuyor okurlara.

Gündelik hayatın maceraperestliğinde sıradan çatışmalar arasında yaşanan ateş ve kül öyküsü Kimse Tek Başına Kurtulamaz.

Kimse Tek Başına Kurtulamaz / Margaret Mazzantini / Çeviren: Eren Yücesan Cendey / Doğan Kitap / 180 s.