Sırası gelmeden aşı olan İspanya Genelkurmay Başkanı istifa etti
İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Ángel Villarroya, kendisinin ve diğer üst düzey komutanların sıraları gelmeden önce Covid-19 aşısı olduklarının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Ángel Villarroya, kendisinin ve diğer üst düzey komutanların öncelikli aşılama gruplarının bir parçası olmamalarına rağmen Covid-19 aşısı vurulmalarının ortaya çıkmasının ardından bugün istifa etti.
Birgün’ün İspanyol basınına dayandırdığı haberlere göre, 63 yaşındaki Villarroya, ‘silahlı kuvvetlerin itibarını korumak’ için, Savunma Bakanı Margarita Robles’e görevden alınmasını talep eden bir mektup yazdı. Villarroya mektubunda, ‘her zaman astlarına örnek olmaya çabaladığını’ ifade etti.
İspanya’da Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 55 bin 441 kişi hayatını kaybetti. Kayıt altına alınmış 2.4 milyondan fazla da enfeksiyon var. Villarroya’ya ve diğer komutanlara protokollere aykırı bir şekilde öncelik tanınması, toplumun tepkisini çekmişti.
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