Şırınga çikolatadan ölen çocuk 'asli kusurlu' bulundu!
Ankara Keçiören’deki Şehit Ahmet Kabukçu İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın okul kantininden satın aldığı plastik şırınga içerisindeki çikolatayı yerken boğazına tıpa kaçması sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitirmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. Köksal’ın ‘asli kusurlu’ olduğu ileri sürülen iddianamede, ‘tali kusurlu’ olarak değerlendirilen okulun kantin işletmecisi N.Y. ve ürünü dağıtan firmanın sahibi Y.T. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6’şar yıla kadar hapsi istendi.
Ankara Keçiören'de birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okulda plastik şırınga içindeki çikolatayı yemek isterken boğazına kaçan tıpa sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitirmesine ilişkin iddianame hazırlandı. Okulun kantin işletmecisi N.Y. ve ürünü dağıtan firmanın sahibi Y.T. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
ELİYLE DEĞİL AĞZIYLA TIPAYI AÇTI ASLİ KUSURLUDUR!
Ankara Cumhuriyet Savcısı Hacı Çam’ın hazırladığı iddianamede, N.Y. ve T.Y. ‘tali kusurlu’ olarak değerlendirilirken, sadece 7 yaşında olan 1. sınıf öğrencisi Köksal’ın ‘asli kusurlu’ olarak yer alması dikkat çekti. Savcı Çam iddianamesinde bilirkişi raporunu dayanak göstererek, Köksal’ın ‘asli kusurlu’ olmasını; “Maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzında dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçmasına ve boğularak ölmesine neden olduğu, makulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölüme neden olduğu anlaşılmıştır” düşüncesiyle açıkladı.
ÇİKOLATA ÜZERİNDE UYARI YOK
Keçiören’de 11 Aralık 2019 günü gerçekleşen olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, kamu görevlilerinin dosyası ayrılırken, Y.T.’nin piyasaya sürdüğü ürün üzerine “Elle çıkarılması gerek, ağızla çıkarılması tehlikeli” uyarısı yazdırmadığı ve N.Y.’nin de çocukları enjektör şeklindeki çikolatanın tıpasını elle çıkarmaları konusunda uyarmadığı için ‘tali kusurlu’ olduğu belirtildi.
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