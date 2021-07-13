'Şirinler çetesi' operasyonu: 39 gözaltı
Adana merkezli 4 ilde ‘Şirinler Çetesi’ olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İl Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü
ekipleri, kentte ‘Şirinler Çetesi’ olarak bilinen, liderliğini A.A.’nın yaptığı
çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Şüphelileri teknik ve fiziki
takibe alan ekipler, yağma, kasten adam öldürme, tehdit, darp, iş yeri
kurşunlama gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için
harekete geçti.
43 ADRESE OPERASYON
Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara’da belirlenen 43
adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 39 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 16 av tüfeği, nakit para,
çok sayıda senet ve doküman, 5 sinyal kesici cihaz, çok sayıda kesici alet ve
bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık
kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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