Şirketlerin bankalara olan borçları yeniden yapılandırıldı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 12:37

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan açıklamaya göre; Ekim 2019- Mart 2021 döneminde, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 355 firma (132 grup) alındı. Bu firmalardan 178'i (52 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi yapıldı.

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi yapılan firmalardan 4'ü tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 5'i madencilik ve taş ocakçılığı, 43'ü imalat sanayi, 2'si enerji, 21'i inşaat, 22'si ise toptan ve perakende ticaret sektöründe olduğu görüldü. En çok yapılandırma yapan firmaların imalat, inşaat ve toptan ve perakende alanında olması dikkat çekti.

TBB’nin açıklamasında yapılandırmadan faydalanan şirketlerin sektörleri şöyle sıralandı:

“Motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 18 tanesi turizm, 21 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,2 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 4 tanesi eğitim, 5 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 1 tanesi diğer hizmetler sektöründe, 30 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 63'ü İstanbul'da, 3'ü Batı Marmara'da, 14'ü Ege'de, 15'i Doğu Marmara'da, 33'ü Batı Anadolu'da, 17'si Akdeniz, 11'i Orta Anadolu'da, 3'ü Batı Karadeniz, 1'i Doğu Karadeniz, 1'i Kuzeydoğu Anadolu, 17'si Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir.”

38 MİLYAR 159 MİLYON LİRA YAPILANDIRILDI

TBB’nin açıklamasında, Ekim 2019- Mart 2021 dönemi içinde, 749 milyon lirası tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 247 milyon lirası madencilik ve taş ocakçılığı, 9 milyar 314 milyon lirası imalat sanayi, 5 milyar 37 milyon lirası enerji, 8 milyar 977 milyon lirası inşaat, bir milyar 993 milyon lirası ise toptan ve perakende ticaret alanında finansal yapılandırılma yapıldığı görüldü.

Yapılandırma yapan diğer sektörlerin bedelleri ise TBB tarafından şu şekilde açıklandı:

“Motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2.841 milyon TL'si turizm ve 2.635 milyon TL'si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 995 milyon TL'si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 387 milyon TL'si eğitim, 374 milyon TL'si sağlık ve sosyal hizmetler, 12 milyon TL'si diğer hizmetler, 4.599 milyon TL'si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 38 milyar 159 milyon TL'dir.”