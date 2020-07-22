Şirketlerin korkusu finasman

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, HSBC Grubu’nun küresel çapta yaptığı anket ile ilgili “Covid-19 pandemisinin yol açtığı hasar, şirketleri dönüşüm planlarına hız vermeye itti” değerlendirmesini yaptı.

Kervancı, şöyle devam etti: “Şirketlerin iş yapma ekosistemlerini geleceğe dönük olarak daha dirençli hale getirmek için kayda değer adımlar attıklarını görüyoruz. İçerisinden geçtiğimiz dönemden şirketlerinin en az hasarla çıkmasını hedefleyen liderlerin organizasyonlarına çeviklik kazandırmaları büyük önem taşıyor.”

HSBC Grubu’nun hazırladığı “Navigator: Daha İyisini İnşa Etme” Raporu, şirketlerin gelecek altı ayın zorlu geçeceğini öngördüğünü ve nakit akışını sürdürmede güçlük çektiklerini ortaya koydu.

14 ülkeden 2 bin 600’den fazla şirketin katılımıyla yapılan araştırmanın dikkat çeken bazı sonuçları şu şekilde:

Yüzde 62’si finansal ve işgücü yapılarındaki zayıflıkları en önemli güçlükler olarak görüyor. Yüzde 31’i ise nakit akışını sürdürmede güçlük çekiyor.

Çalışan moralindeki düşüklük şirketlerin yüzde 33’ü tarafından kısa vadede direnç inşa etme önünde bir engel olarak görülüyor.

Şirketlerin yüzde 69’u esnek çalışmanın standart haline geleceğine inandığını belirtti. Yüzde 34’ü ise havayoluyla yapılan seyahatlerin azalacağını öngörüyor.

Rapora göre, acil durum planları krize yeterince hazır değildi. Şirketlerin yüzde 47’si son aylarda karşı karşıya kalınan güçlüklere hazırlanmak için önceden daha fazlasını yapabileceklerini belirtiyor.

Bina kullanımının azaltılması da dikkat çeken bir diğer öğe. Buna göre şirketlerin yüzde 29’u ofis alanını küçültmeyi planlıyor.

Bu süreçte şirketler arası yardımlaşma da öne çıktı. Yüzde 58’i iş ortaklarıyla bilgi, tavsiye, uzmanlık veya tesislerini paylaştıklarını belirtiyor.

Yüzde 40’ı ürün ve hizmetlerinin müşterilere ulaştırılmasında diğer şirketlerle işbirliği yaptıklarını söylerken; yüzde 29’u da daha fazla sayıda iş ortağıyla çalışmayı hedefliyor.