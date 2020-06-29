Şırnak'ta terör operasyonu: 22 gözaltı
Şırnak'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 14'ü PKK, 8'i FETÖ şüphelisi olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 17'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
4 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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