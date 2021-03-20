Sırp tenisçi Djokovic, Miami Açık'ta oynamayacak
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Miami Açık Tenis Turnuvası'na katılmayacak.
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Miami Açık Tenis Turnuvası'na katılmayacak.
33 yaşındaki Sırp tenisçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, turnuva için Miami'ye seyahat etmeyeceğini belirterek, "Bu değerli zamanı evde ailemle kalarak kullanmaya karar verdim. Önümüzdeki yıl gelmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 18 grand slam kazanan Djokovic'in, Miami Açık'ta da 6 şampiyonluğu bulunuyor.
İspanyol Rafael Nadal ve İsviçreli Roger Federer de 24 Mart-4 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılmayacaklarını duyurmuştu.
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