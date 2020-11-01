Şişecam, 3 bin 500 yıllık cam eserler koleksiyonunu dijitale taşıdı

01 Kasım 2020 Pazar, 05:30

Verilen bilgiye göre bu dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşirken toplam yatırımlar 1.1 milyar TL, ihracatı ise yaklaşık 500 milyon dolar oldu.

Şişecam Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, küresel salgının etkilerinin her alanda hissedildiği ve sıra dışı koşulların hâkim olduğu ilk 9 ayda tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirterek.