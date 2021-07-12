Şişli Etfal için harekete geçildi: "Halk özel hastanelere mahkum edilecek"

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:19

İstanbul’da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, binaları depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılmasına 2018 yılında karar verildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Şişli Etfal Dayanışması’dan Cengiz Cemri, bu süreçte yalnızca yöneticilerden gelen beyanlardan bilgi edinmeye çalıştıklarını söyledi. Cemri, bu süreçte neler olacağına dair kesin ve bilgilendirici açıklamaların ne kendilerine ne de hastane çalışanlarına yapılmadığını öne sürdü.

Hastanenin bölünerek Sarıyer ve Seyrantepe’deki, yani 10-15 kilometre mesafelerdeki, ulaşım için en az iki vasıta gerektiren iki ayrı bölgeye taşınması gündeme geldi. Öte yandan Şişli Etfal Dayanışması, hastanenin depreme karşı yenilenerek, tam teşekküllü bir kamu hastanesi olarak mevcut yerinde hizmete devam etmesini talep ediyor.

Şişli Etfal Dayanışması, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde yaşayan yüz binlerce yurttaşın nitelikli, ücretsiz, kamusal sağlık hizmetine kolay erişim imkanının ortadan kalkacağı endişesini dile getirdi. Ayrıca yetkililerden halka güvence verilmesini istedi. Ancak taleplerine henüz bir yanıt alamadı.

HER YERDEN SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Şişli Etfal Dayanışması’dan Cengiz Cemri, mart ayından itibaren iki haftada bir basın açıklaması yaptıklarını söyledi.

Cengiz, “Sosyal medya hesaplarımızı etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Pankartlar astık, yetinmedik sanatın gücünden faydalanalım dedik; Şişli meydanında, ‘Geçmişten Günümüzü Şişli Etfal’ fotoğraf sergisi yaptık, halkın da oldukça ilgisini çekti. O serginin üçüncü gününde, sağlıklı bir yaşam mesajını da içerecek şekilde bir bisiklet turu düzenledik. Biz hem kamuoyu baskısı oluşturup yönetimden cevaplar almak hem de halktaki farkındalığı arttırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“122 YILLIK SAĞLIK ÇINARI YIKILMAYACAKTIR DESELER BU DAYANIŞMAYA GEREK KALMAYACAKTI.”

Şişli Etfal dayanışması olarak, hastane Başhekimiyle, İlçe Sağlık Müdürüyle, İl Sağlık Müdürüyle görüştüklerini belirten Cemri, “Hiçbirisi bize ‘burada şöyle bir şey yapılacak’ diye net bir şey söyleyemiyor. Belli ki bu işler yukarılarda bir yerlerde kararlaştırılıyor, planlanıyor muhtemelen. Aşağıdaki memurlar bunu bilmiyor ya da biliyorlar ancak halkın ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun bir proje yok ki söyleyemiyorlar.” diye ekledi.

Şişli Etfal Dayanışması’nı ve tüm süreci anlatan Cengiz Cemri “Bizlere en başında, ‘Hastanemiz yerinde yeniden inşaa edilecektir, tam teşekküllü bir devlet hastanesi olarak hizmet vermeye devam edecektir, o 122 yıllık sağlık çınarı yıkılmayacaktır.’ deseler bu dayanışma olmayacaktı, bu dayanışmaya gerek kalmayacaktı.” ifadelerini kullandı.

İNSANLAR ÖZEL HASTANELERE MAHKUM EDİLECEK

Şişli yalnızca iki kamu hastanesinin olduğunu söyleyen Cemri, Etfal'in taşınması durumunda halkın mağdur olacağını dile getirdi.

Cemri şunları söyledi:

"Şişli'de 18 hastane var, bunların yalnızca ikisi kamu hastanesi: bunlardan biri Şişli Etfal Hastanesi diğeri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi eski adıyla Okmeydanı Hastanesi, ki Okmeydanı şu anki yükünü dahi kaldırmakta zorlanan bir hastaneyken Şişli Etfal'in taşınması durumunda ne olacak? Ya insanlar, istanbul trafiğinde aktarmalı yollarda diğer hastanelere ulaşmaya çalışacak ya da özel hastanelere mahkum edilecek. Bizim elimizde devletin Anayasal yükümlülüğünün göstergesi ve gereği olan temel, ulaşabildiğimiz, erişebildiğimiz tam teşekkülü eğitim araştırma hastanesi, nitelikli hizmet sunan bir kamu hastanesi var. Şimdi siz bunu bizim elimizden aldınız, taşıma bitti, yerine ne koyulacağını ise söylemiyorsunuz, böyle bir şey olabilir mi?”

“SAĞLIK HİZMETİNİ SUNMAK YETMEZ, AYNI ZAMANDA O HİZMETİN ERİŞİLEBİLİR OLMASI LAZIM”

Şişli Etfal Hastanesi’nin çevre ilçelere taşınması durumunda, trafiği yoğun olan İstanbul'da, hastaneye ulaşımın zorlaşma ve acil durumlarda sağlık hakkı ihlalleri yaşanabilme ihtimali akıllara geldi.

Cemri konuyla ilgili şu soruyu yöneltti:

“İnsan olmaktan gelen anayasal hakkımız, canlı olmaktan gelen sağlık hakkımızı korumak istiyoruz. Bir yerde sağlık hizmetinin sunulması yetmez aynı zamanda o hizmetin erişilebilir olması lazım. Acil bir durumda, engelli, hasta, yaşlı olan insanlarımız ne yapacak? İstanbul yollarında, İstanbul trafiğinde nasıl gidecek de nasıl şifa bulmaya çalışacak?”

ENDİŞELER ARTIYOR

Şişli Etfal dayanışmasının taleplerine rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın sessizliği ve hastane arazisinin mülkiyetinin Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı’na devredilmiş olması halkın endişelerini artırıyor.

Deprem çalışmaları için taşındığı söylenen hastanenin, yerine ne yapılacağı ise henüz açıklanmadı. İktidar kanadının ve yetkililerin “görmedim duymadım bilmiyorum” hallerinin var olan kaygıları daha da arttırdığının altına çizen Cemri, “Biz 30 bin imza topladık, bakanlığın önünde açıklamamızı yaptık sayın bakan artık görmedi, tüm bu olanlardan haberi yok diyemeyiz. Açıklama yapmasını bekliyoruz, halk bunu bekliyor. Seyrantepedeki hastaneyi kapatın, Sarıyerdeki hastaneyi kapatın da demiyoruz, o bölge insanın da sağlık hizmetine ihtiyacı vardır. O sağlık birimleri de orada kalmalıdır ancak bizim Şişli Etfal’imiz yeniden yerinde inşaa edilerek hayatına devam etmelidir. Aksi yönde bir sonuç çıkarsa bizim tepkimiz, mücadelemiz daha da artarak daha da boyutlanarak devam edecektir.” diye konuştu.

122 YILLIK BİR TARİH, 122 YILLIK BİR SAĞLIK KÜLTÜRÜ

1899 yılında, Sultan 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan ve çocuk hastanesi olarak hizmet veren Şişli Etfal, 122 yıldır bölge halkı ve çevre ilçelerdeki yurttaşlar için merkezi ve önemli bir konumda. Şişli Etfal, aynı zamanda, birçok branşa sahip eğitim ve araştırma hastanesi olarak uzman doktorlar yetiştiren, Türkiye’nin dört bir yanında görev yapmakta olan binlerce uzmanı sağlık ekibine katmış, ekol haline gelmiş bir hastaneydi. Zaman içinde Türkiye’nin nitelikli sağlık kuruluşlarından birisi haline gelen, Şişli Etfal hastanesi, binlerce uzman doktor, ebe, hemşire ve sağlık elemanı yetiştirmişti.

PARTİLER DESTEK SÖZÜ VERDİ

Süreç devam ederken, Şişli Etfal Dayanışması, 122 yıllık tarihi bulunan hastanenin geleceği için 6 Temmuz’da Ankara’ya gitti.

30 bin imzalı dilekçeyi Sağlık Bakanlığı’na teslim eden ve bakanlık önünde bir basın açıklaması yapan Etfal Dayanışması’na siyasi partilerden, meslek odalarından ve demokratik kitle örgütlerinden destek geldi. Etfal Heyeti’nin görüştüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, HDP Grup Başkan Vekilleri Meral Danış Beştaş, İyi Parti Grup Başkan Vekili İsmail Tatlıoğlu ve DEVA Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tarafından, Etfal’i yaşatmak için destek sözü verildi.

Geçen günlerde ise CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, deprem gerekçesiyle taşınan Şişli Etfal Hastanesinin akıbetine ilişkin belirsizliği ayrı ayrı meclis gündemine taşıdı ve Şişli Etfal Dayanışması’na destek verdi.