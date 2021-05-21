Şişli Etfal depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle taşınıyor

21 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

İstanbul Şişli’de 122 yıldır hizmet veren 600 yataklık kapasiteye sahip Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bazı bölümlerinin depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Seyrantepe ve Sarıyer’e taşınmaya başlamasının ardından, hastane binası ve yerinin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Taşınma işleminin haziran ayında bitmesi beklenirken, bölge halkı, hekimler ve sivil toplum örgütleri hastane binasının yerinde dönüştürülüp, depreme dayanıklı hale getirilerek faaliyetine devam etmesi gerektiğini, “Şişli Etfal’e her gün bin hastayı aşan acil servis başvurusu var. Bu hastanenin Seyrantepe’ye taşınmasının sonucunda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş bölgesinde aynı niteliklerle hizmet veren kapsamlı bir hastane kalmayacak” dediler.

Uzun süredir hastanenin yerinde kalması için mücadele eden Şişli Etfal Dayanışması’ndan Cengiz Cemri, gazetemize yaptığı değerlendirmede, hastanenin Sarıyer ve Seyrantepe’ye taşıma işlemlerinin devam ettiğini anımsatarak “Taşınma sonrasında Şişli Etfal Hastanesi’nin ne olacağı, tekrar yerine dönüp dönmeyeceği, eğer yerinde bir sağlık merkezi kurulacaksa bunun ne olacağı, nasıl olacağı konusunda büyük belirsizlik vardı” dedi.

Özellikle son aylarda Şişli Etfal Dayanışması’nın, basın açıklamaları, imza kampanyası gibi çeşitli metotlarla tepkilerini dile getidiğini kaydeden Cemri, “Tüm ısrarlara ve kamuoyu tepkisine rağmen Etfal’in geleceğine dair bir açıklama yapılmamış olması, hastane için siyasi otoritenin, karar vericilerin kafasında farklı proje(ler) olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.

BİRİLERİNİN İŞTAHI KABARDI

Cemri, özetle şunları söyledi: “İktidarın uzun yıllardır eğitim ve sağlık alanlarını özele açma, bu alanlarda özel sektörü güçlendirme, ayrıca kent ve doğaya karşı rant odaklı yağma, talan politikalarına bakıldığında, Şişli Etfal gibi, kentin tam merkezinde, 36 bin 525 metrekarelik son derece değerli ve büyük bir arazinin birilerinin iştahını kabartmış olması, bu kamu arazisine hayata doların yeşiliyle bakan birilerinin ‘çökmek’ istemesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Öte yandan, mülkiyeti Hazine’de olan Şişli Etfal’in, mevzuata uygun bir gerekçe olmamasına, bir illiyet bağı kurulamamasına rağmen, 2018’de mazbut bir vakıf olan Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı’na mülkiyetinin devredilmiş olması, ifade edilen kaygılarımızı destekleyen çok önemli bir gelişmedir. Şişli Etfal, Türkiye’nin ilk çocuk hastanesi olarak kurulmuştur, kapatılması ile birlikte sağlık hakkına insanların erişimi daha da zorlaşacak, çevre hastanelerin hasta yükü artacak, bölgede ciddi bir sağlık hizmeti çöküşü yaşanacaktır. Tüm bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için Şişli sakinlerinin yetkililerden ve karar verici otoritelerden talebi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma, Taksim Eğitim ve Araştırma ve Çapa Tıp Fakültesi hastanelerinde olduğu gibi, Şişli Etfal Hastanesi’nin de yerinde güçlendirilerek ya da yeniden inşa edilerek hizmetine devam etmesinin sağlanmasıdır.”

TARİH TAŞINMAZ



İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk ise “Şişli etfal gibi büyük tarihi hastaneler taşınabilir mi bunu tartışmamız gerekiyor. Bakırköy’de Yenimahalle Doğumevi vardı formel olarak Halkalı’ya Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Bakırköy’deki yerine rezidans yapıldı. Hastaneler çok katmanlı, yaşayan ve kimlikleri, ruhları olan yapılar. Aynı zamanda bir kimliktir, bir gelenektir, bir tarihtir, ekoldür... O tarihi taşıyamazsınız, hele şimdiki gibi üçe parçalayarak hiç yapamazsın” dedi.

