Şişli Etfal de Gezi’yi devralan vakfa

22 Mart 2021 Pazartesi, 15:24

Gezi Parkı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak ‘mazbut vakıf’ olan Sultan Beyazıt Hanı Hazretleri Veli Vakfı’na devredildiği bilgisinin ardından, yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

2018 yılından beri taşınma bilmecesi süren ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin söz konusu yılda tıpkı Gezi Parkı’nda olduğu gibi 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca; Sultan Beyazıt Han Veli Vakfı’na devredildiği öğrenildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre hastanenin yanında Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı da Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devredilmiş.

2008'de yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur' diyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Toplamda 1014 taşınmazın vakıflara tescil edildiği kaydedilen açıklamada, çalışmalarda kayıtların incelendiği ve söz konusu taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı’na ait taşınmazlardan olduğunun tespit edildiği belirtilerek, “Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş amacı ve görevini yerine getirerek, yönetim ve temsilini yaptığı mazbut (kuruluşları Osmanlı ve Selçuklu’ya dayanan ve günümüzde yöneticisi kalmayan) vakıfların haklarını korumaktadır” ifadeleri kullanıldı.

2008’de yürürlüğe giren Vakıflar Yasası’ndaki “Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur” hükmü anımsatılan açıklamada, “Kanun hükmü gereğince İstanbul özelinde ve belediye mülkleri ile sınırlı kalmaksızın Kule-i Zemin Vakfı’na ait Galata Kulesi, 3. Selim döneminde inşa edilen Selimiye Kışlası, Sultan 1. Mahmud Vakfı adına Adile Sultan Sarayı, Beyazıt Hanı Veli Vakfı’ndan Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi İstanbul’da ve Türkiye genelinde 1014 taşınmaz vakıfları adına tescil edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri kendisine emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak, vakıf kurucularının bizlere emanet ettiği, her biri bir şaheser olan eserleri koruyup ihya etmek ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmaktır” denildi.

İSİM FARKLI, ADRES AYNI

Devir işlemi bunlarla da sınırlı kalmıyor. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Beyoğlu Öğretmen Evi’nin ve İstanbul Sanayi Odası binasının da söz konusu vakfa devredildiği iddiasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yönelttiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Ali Şeker, önergesinde "Dünya kültürel mirasında önemli bir yeri olan İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin en kıymetli arazilerinin ve bu arazilerde bulunan taşınmazların 'mazbut vakıf' adı altında gizli saklı iş ve işlemlerle el değiştirmesinde hiçbir iyi niyet bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Devir kayıtlarında söz konusu vakfın adı “Sultan Beyazıt Hanı Hazretleri Veli Vakfı”, “Sultan Beyazıt Vakfı”, “Sultan Beyazıt Han Vakfı” gibi farklı isimlerle yer alsa da hepsi aynı mazbut vakfı işaret ediyor.

TAŞINMA DEVİR TARİHİNDEN BERİ GÜNDEMDE

SES Şişli Şube yöneticisi ve Şişli Etfal Dayanışması üyesi İpek Deniz Şişli Etfal’in taşınmasının 2018 yılında gündeme geldiğinive dayanışmanın da aynı yıl kurulduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Tamamının Seyrantepe’ye taşınacağı söylendi ilk başta. Sağlık çalışanları da bütünlüklü bir taşınma gerçekleşeceği için çok fazla tepki göstermedi başlangıçta. Ne zaman ki Sarıyer ve Seyrantepe olarak ikiye bölünecek hastane dendi işte o zaman hastana çalışanları karşı çıktı. Biz başka bir vakfa devredildiğini bilmiyorduk, depreme dayanıksız olduğu için taşındığı söylendi. Hastanenein yıkılacağı kesin ama yerine ne yapılacağını kimse bilmiyor. 2018’de ilk taşınma gerçekleşti, son olarak 15 Mart’ta poliklinikler de Seyrantepe’ye taşındı. Kliniklerin taşınması için ise fiziki koşulların tamamlanması bekleniyor.”