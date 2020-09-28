Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
İstanbul Şişli'de çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Şişli'de Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflardan biri diğerini bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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