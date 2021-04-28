Şişli'de bir turist önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı
İstanbul Şişli'de sahur vakti davul çalan kişiye, turist olduğu belirtilen kişi bıçakla saldırdı
İstanbul Şişli'de sahur vakti davul çalan kişiye, turist olduğu belirtilen kişi bıçakla saldırdı. Önce davulu bıçaklayan turist sonra da davulcuya tekme atarak kovalarken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri çocuk üç kişi, ara sokaklarda sahur vakti davul çalmaya başladı. Bu sırada elindeki bıçakla dışarı çıkan bir turist, davulu bıçakladı. Ardından turist, elindeki bıçak ile davulcuyu kovalamaya başladı. Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yaşanan olayın ardından davulcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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