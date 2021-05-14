Şişli'de çökme tehlikesi olan 6 katlı bina boşaltıldı

Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı'ndaki 6 katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi. Çökme tehlikesi bulunan 6 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

AA
14 Mayıs 2021 Cuma, 19:43
Şişli'de çökme tehlikesi olan 6 katlı bina boşaltıldı
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Şişli'de 6 katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltılıyor.

Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı'ndaki 6 katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa şerit çekti.

Çökme tehlikesi bulunan 6 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi. Öte yandan yurttaşların binadaki eşyalarını almasına sırayla izin verildiği öğrenildi.


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