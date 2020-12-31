Şişli'de hemşireyi rehin alan şüpheli tutuklandı

31 Aralık 2020 Perşembe, 22:16

Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde çalışan hemşire H.C'yi rehin aldıktan sonra etkisiz hale getirilerek yakalanan şüpheli R.K. emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli, hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.K'nin tutuklanmasına karar verdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu arada, hemşireyi bıçakla rehin alan şüphelinin etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kayıtlarda, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın, eylemini sonlandırması için şüpheliyle konuşarak ikna etmeye çalıştığı, daha sonra boş bir anından faydalanarak üzerine atlayıp bıçak bulunan elini tuttuğu ve hemşire ile arasına girerek şüpheliyi etkisiz hale getirdiği görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezine gelen şüpheli, yaşadıkları tartışma üzerine bıçakla hemşireyi rehin almış, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu polis ekipleri sevk edilmişti.

Rehin alan kişi ile irtibata geçerek ikna çalışması yürüten ekipler, zanlıyı gözaltına almıştı.

Olayda hafif yaralanan hemşire ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edilmişti.