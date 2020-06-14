Şişli'de pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı
Şişli Feriköy'de bir kişinin tartıştığı kişilere pompalı tüfekle saldırması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
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