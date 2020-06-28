Şişli'de yangın paniği: Yurttaşlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü

28 Haziran 2020 Pazar, 14:12

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli, Mahmutşevketpaşa Mahallesi Polat Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın bodrum katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yanan yerin bir tekstil atölyesi olduğu öğrenildi.

PANİKLE ÇIKTILAR SOSYAL MESAFEYİ VE MASKEYİ UNUTTULAR

Yangının çıkmasıyla birlikte mahallede yaşayan vatandaşlar ise yaşadıkları panikle kendilerini sokağa attı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.