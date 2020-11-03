Sistem sendikaya karşı

03 Kasım 2020 Salı, 02:00

Hükümet, 2018’de kamudaki taşeron işçileri kadroya, belediyelerdeki taşeron işçileri ise belediye şirketlerine geçirdi. Ancak bu işçilerin ücretleri Yüksek Hakem Kurulu’nun (YHK) bağıtladığı sözleşmelere endekslendi. Bu nedenle yüz binlerce işçi, iki yıldır altı ayda bir aldıkları yüzde 4’lük zamla geçinmeye çalışıyordu. Bu işçilere enflasyon farkı da verilmedi.

BİR TUHAF SAVUNMA

Bu sıkıntılı süreç belediye işçileri için 30 Haziran, kamudaki işçiler için 30 Ekim’de sona erdi. Yeni dönem kapsamında bu işçilerin artık asıl işin girdiği işkolunda bulunan sendikalara üye olmaları gerekiyor. Kamuda kadroya alınan yaklaşık 400 bin taşeron işçi de dün itibarıyla yeni sendikalarına üye olmak için e-Devlet üzerinden işleyen üyelik sistemine girmeye çalıştı. Ama sistem çöktüğü için işçiler yeni sendikalarına üye olamadı. Bunun üzerine işçiler, sendikalara, sendikalar da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bilgi almaya çalıştı. Yetkililer, “sistem kurulurken yüz binlerce işçinin bir anda sendika değiştireceğinin düşünülmediği” savunmasını yaptı. Sorunun 1 hafta kadar süreceği belirtiliyor.

Oysa 2018’de işçiler kadroya geçirilirken 1 Kasım 2020’de yeni dönemin başlayacağı biliniyordu. İşçiler yeni sendikalarına üye olduklarında bunların imzaladığı sözleşmelerin kapsamına girecekler. Sendikalar da işverene başvurarak bu işçilerin kapsama alınmasını isteyecek. Ancak işçiler yeni sendikalarına üye olamadıkları için hak kayıpları oluşuyor.

SENDİKALARDAN TEPKİ

Sendikalar sistemde yeni işçileri göremiyor. Konuyu değerlendiren sendika yöneticileri, şunları vurguladı: “Bu durum iki yıl öncesinden biliniyordu. Hiçbir hazırlık yapılmamış. Neden hazırlık yapılmadı? Bunun böyle olacağı bilinmiyor muydu? Bir hafta sonra işçilerimiz haklı olarak ‘Ben sözleşmeden yararlanamadım. 10 günlük alacağım var’ diyeceklerdir. Buna nasıl çözüm bulunacak? Yine sendikalar bazı işyerlerinde yetki için başvuracaklar. Ancak şu anda sendika kendi üyesini bilemiyor. Soruna bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz.”