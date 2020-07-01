"Sivas olayları" diyen vali hakkında suç duyurusu

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:22

Sivas Katliamı’nda hayatını kaybeden Gülsün Karababa’nın ağabeyi Hüseyin Karababa, 33 kişinin öldürüldüğü katliamdan “Sivas olayları” diye bahseden Sivas Valisi Salih Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Sivas Valisi Salih Ayhan’ın Madımak Katliamı'nın 27. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamalarda katliamı “Sivas olayları” olarak değerlendirdiği belirtildi.

Evrensel'in haberine göre, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Valisi Ahmet Karabilgin’in o dönemde yapılan etkinliğin ev sahibi olduğu hatırlatılan suç duyurusunda, “Sivas Kültür Merkezi’ndeki programda konuşmacıydı. O dönem Sivas Valiliğinin ev sahibi olduğu bu etkinlik katliamla sonuçlandı. Cumhuriyet tarihimizin en büyük terör katliamlarından biri olan Sivas Katliamı'ndan 'Sivas olayları' diye bahsetmek ve bu katliamda katledilen insanların öldürüldüklerini bile söylemekten imtina ederek bu insanların 'vefat edenler' diye bahsetmek bu terör katliamının katliam olduğunu reddetmek anlamına gelir. Bir terör katliamına katliam demeden 'olaylar' demek o katliamı masumlaştırmaya ve meşrulaştırmaya çalışmaktır. Sivas Valisi Salih Ayhan hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” denildi.