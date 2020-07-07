Sivas TFF'ye geri adım attırdı
Sivasspor'un fikstür itirazı üzerine çumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldığını açıkladı.
TFF, Süper Lig’de 32. hafta programında değişiklik yaptı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.
İki mücadele de saat 21.00’de başlayacak.
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