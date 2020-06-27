Sivas Valiliği’nin ‘anma yürüşü’ yasağına tepki

27 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Valilik sadece 100 kişilik bir grubun Madımak önünde anma yapabileceğini belirtti. Valilik anma için Sivas’a dışarıdan gelenlerin şehre alınmayacağını ve Madımak önünün dışında bir etkinlik olursa cezai yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Ankara’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezinde Genel Başkan Gani Kaplan’ın başkanlığında toplanan Alevi sivil toplum örgütleri ise sembolik de olsa 2 Temmuz’da Sivas’ta yasağa rağmen yürüyüş kararı aldı. Ancak Sivas Valiliği anma yürüyüşüne yasak getirdi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Valiliğin son anda bu şekilde pandemi ile ilgili yasaklar içeren kararlar almasını samimi bulmadıklarını belirtti.

YÜRÜYÜŞ KARARI ALINDI

Kaplan, “Sivas’ta hastalık artışı 2 Temmuz haftasında mı oldu, daha önce böyle bir karar niçin alınmadı? Daha öncesinden böyle karar ve yasaklar olsaydı samimi bulurduk ve bizler de gitmezdik. Valiliğin yürüyüşü yasaklamasının bize göre bir açıklaması yoktur.

Biz orada yürüyeceğiz, 30 Haziran’da da gidip Vali bey ile konuşacağız. Bize ikinci bir Sivas acısı yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Yürümemizi istemiyorlarsa Madımak’ı bize teslim etsinler, biz de orayı utanç müzesi yapalım, yıldönümlerinde oraya gideriz, yürümeyiz, utanç müzesinde anmamızı yaparız” dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri 2 Temmuz’da Sivas’ta anma için yürüyüş yapma kararı aldı.