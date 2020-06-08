Sivasspor, 4. kez korona testine girdi
’Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında DG Sivasspor’da futbolculara ve teknik ekibe 4. kez korona virüs testi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayımladığı ’Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında DG Sivasspor’da futbolculara ve teknik ekibe 4. kez koronavirüs testi yapıldı.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’ne gelen ekip; tüm A takım futbolcularına, teknik heyete, alt yapı sporcularına, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 4. kez koronavirüs (Covid-19) PCR testi yaptı.
Daha önce 3. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.
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