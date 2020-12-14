Sivasspor-Antalya sessiz sedasız!
Sivasspor, kapanış maçında Anlatyaspor’u konuk etti. Maç başladığı gibi sona erdi.
Süper Lig’in 12. haftasında D.G. Sivasspor, FT Anlatyaspor’u konuk etti. Maç 0-0 bitti.
5. dakikada sol kanatta topla buluşan Amilton’un ceza sahasına yaptığı ortada Fredy’in vuruşu farklı şekilde auta gitti.
13. dakikada ceza sahası içerisinde Gradel pasını Kayode’ye aktardı. Bu oyuncunu şutunda top Boffin’in ellerinde kaldı.
18. dakikada Rabin Yalçın uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top kalenin üzerinden auta çıktı.
23. dakikada ceza sahası içerisinde Appindangoye, Amilton’a faul yaptı. Hakem Özkahya önce penaltı kararı verdi, ardından VAR’dan gelene uyarıyla pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.
40. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Gradel rakiplerini geçip topu kaleye göndermek istedi. Boffin topa hakim oldu.
İkinci yarıda kaleci Samassa kalesinde devleşti. İki takım da gol atamadı, maç da 0-0 bitti.
Stat: Yeni Sivas 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Satmaz xx, İlker Takpak xx
DG Sivasspor: Samassa xx, Appindangoye xx, Robin Yalçın xx, Barış xx, Uğur xx, Fajr xx, Claudemir xx, Hakan xx, Yatabare xx, Kayode xx, Gradel xx
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Felix, Camara, Kerem, Ninga
Yardımcı Antrenör: Kenan Oktay
FT Antalyaspor: Boffin xx, Naldo xx, Ersan xx, Bünyamin xx, Kudryashov xx, Nuri xx, Fredy xx, Sam xx, Pudolski xx, Amilton xx, Jahovic xx
Yedekler: Ferhat, Eren, Orgill, Mevlüt, Serdar, İmeri, Adem, Gökdeniz, Mert, Ali
Teknik Direktör: Ersun Yanal
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