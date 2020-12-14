Sivasspor-Antalya sessiz sedasız!

14 Aralık 2020 Pazartesi, 20:13

Süper Lig’in 12. haftasında D.G. Sivasspor, FT Anlatyaspor’u konuk etti. Maç 0-0 bitti.



5. dakikada sol kanatta topla buluşan Amilton’un ceza sahasına yaptığı ortada Fredy’in vuruşu farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada ceza sahası içerisinde Gradel pasını Kayode’ye aktardı. Bu oyuncunu şutunda top Boffin’in ellerinde kaldı.

18. dakikada Rabin Yalçın uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Top kalenin üzerinden auta çıktı.

23. dakikada ceza sahası içerisinde Appindangoye, Amilton’a faul yaptı. Hakem Özkahya önce penaltı kararı verdi, ardından VAR’dan gelene uyarıyla pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.

40. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Gradel rakiplerini geçip topu kaleye göndermek istedi. Boffin topa hakim oldu.

İkinci yarıda kaleci Samassa kalesinde devleşti. İki takım da gol atamadı, maç da 0-0 bitti.



Stat: Yeni Sivas 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Satmaz xx, İlker Takpak xx

DG Sivasspor: Samassa xx, Appindangoye xx, Robin Yalçın xx, Barış xx, Uğur xx, Fajr xx, Claudemir xx, Hakan xx, Yatabare xx, Kayode xx, Gradel xx

Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Felix, Camara, Kerem, Ninga

Yardımcı Antrenör: Kenan Oktay

FT Antalyaspor: Boffin xx, Naldo xx, Ersan xx, Bünyamin xx, Kudryashov xx, Nuri xx, Fredy xx, Sam xx, Pudolski xx, Amilton xx, Jahovic xx

Yedekler: Ferhat, Eren, Orgill, Mevlüt, Serdar, İmeri, Adem, Gökdeniz, Mert, Ali

Teknik Direktör: Ersun Yanal



