Sivasspor bir attı, çok kazandı!

15 Haziran 2020 Pazartesi, 22:09

Sivasspor 1 Denizlispor 0

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Kemal Yılmaz (xxx), Mustafa Savranlar (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) - Barış (xx), Appindangoye (xxx), Caner (xxx), Uğur (xxx), Erdoğan (xx) (Dk. 64 Yasin xx), Claudemir (xx), Fatih (xx), Emre (xx) (Dk. 90+2 Cofie), Mert Hakan (xx) (Dk. 46 Ziya xx), Yatabare (xxx) (Dk. 70 Kone xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (xx) - Mustafa Yumlu (xx), Bergdich (xx), Oğuz (xx), Zeki (x), Murawski (xx), Estupinan (x) (Dk. 46 Tiago x), Aissati (xx) (Dk. 90 Özgür), Sacko (xx) (Dk. 70 Sedat x), Olcay (x) (Dk. 46 Onazi x) (Dk. 59 Mbamba x), Rodallega (xx)

GOL: Dk. 45 Yatabare (Yukatel Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)

SARI KARTLAR: Emre, Barış, Caner (Demir Grup Sivasspor) - Rodallega, Bergdich (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'de 27'nci haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u ilk yarıda Yatabare'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanan müsabakada konuk ekip 44'üncü dakikada Zeki Yavru'nun kırmızı karttan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı. Demir Grup Sivasspor 52 puanla haftayı 3'üncü sırada tamamladı. Denizlispor ise 31 puanda kaldı.

17'nci dakikada sağdan aldığı topla hareketlenen Mert Hakan, ceza alanına yaklaşırken sert bir şut çıkardı, top az farkla üstten auta gitti.

22'nci dakikada sağ kanattan Olcay'ın içeriye çevirdiği topa boş pozisyonda Aissati vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

27'nci dakikada sol kanattan gelişen Denizli atağında Bergdich'in içeriye çevirdiği topa ceza alanı içinde Estupinan sol ayağı ile vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

30'uncu dakikada ceza alanında uygun durumda topla buluşan Sacko'nun şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

32'nci dakikada Fatih'in pasında ceza alanına girerken Yatabare'nin şutu kaleci Tolgahan'da kaldı.

40'ıncı dakikada Emre'nin pasında Fatih, ceza alanı dışından aşırtma bir vuruş denedi, top üstten az farkla auta gitti.

44'üncü dakikada Uğur ceza alanına girmek isterken Zeki Yavru'nun sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen Zeki Yavru'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

45'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan kullandı. Barajdan seken topu altıpas içinde Yatabare tamamladı ve takımını öne geçirdi: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

53'üncü dakikada sağdan Emre'nin ortasında arka direkte Erdoğan topu kontrol edip filelere gönderdi, ancak hakem elle oynama gerekçesi ile gol kararı vermedi.

56'ncı dakikada Rodellaga'nın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu Samassa üstten kornere çeldi.

74'üncü dakikada Fatih'in pasında ceza alanı dışından Kone şutunu çekti, kaleci Tolgahan topun sahibi oldu.

81'inci dakikada Fatih'in pasında soldan Yasin hareketlendi, ceza alanına ortaladığı topa Caner kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.