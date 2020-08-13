Sivasspor "Çalımbay'la devam" dedi
Süper Lig ekibi Sivasspor, sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam edeceklerini açıkladı.
Sivasspor resmi twitter hesabından Rıza Çalımbay ile yola devam edeceklerini açıkladı. #YiğidonunZamanı etiketiyle twitter'dan yapılan açıklamada "Demir Grup Sivasspor’umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30’da resmi sözleşmeye imza atacak" ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sivasspor'un başına geçen Rıza Çalımbay, geride kalan sezonda takımının başında 41 maça çıktı. Çalımbay kırmızı beyazlı ekipte maç başına 1,73 puan ortalaması yakaladı. Tecrübeli teknik adam 2019/20 sezonunun ilk yarısını 37 puanla lider kapatırken, sezonu ise 60 puanla 4'üncü sırada bitirerek önemli bir başarı elde etti.
Video Haberler
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS Köprüsü çıkışında kaza! Trafik yoğunluğu oluştu
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada
- Silahlı gaspçılar taksiciye dehşeti yaşattı
- Beyrut'taki patlama anına ilişkin yeni görüntüler
- Gergin anlar! Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi
- Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, hırsızlık yaptılar
- Albayrak'tan dövizdeki dalgalanmayla ilginç açıklama