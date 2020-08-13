Sivasspor "Çalımbay'la devam" dedi

13 Ağustos 2020 Perşembe, 13:15

Sivasspor resmi twitter hesabından Rıza Çalımbay ile yola devam edeceklerini açıkladı. #YiğidonunZamanı etiketiyle twitter'dan yapılan açıklamada "Demir Grup Sivasspor’umuz Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30’da resmi sözleşmeye imza atacak" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sivasspor'un başına geçen Rıza Çalımbay, geride kalan sezonda takımının başında 41 maça çıktı. Çalımbay kırmızı beyazlı ekipte maç başına 1,73 puan ortalaması yakaladı. Tecrübeli teknik adam 2019/20 sezonunun ilk yarısını 37 puanla lider kapatırken, sezonu ise 60 puanla 4'üncü sırada bitirerek önemli bir başarı elde etti.