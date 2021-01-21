Sivasspor-Fenerbahçe karşı karşıya
Süper Lig'in önemli maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in önemli maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
DG SİVAS: Samassa, Robin, Appind, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Sadık, Tiserand, Philip, Mert Hakan, Fustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
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