Sivasspor-Fenerbahçe karşı karşıya

Süper Lig'in önemli maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 18:03
Sivasspor-Fenerbahçe karşı karşıya
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Süper Lig'in önemli maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

DG SİVAS: Samassa, Robin, Appind, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Sadık, Tiserand, Philip, Mert Hakan, Fustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta


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